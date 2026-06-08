Fantastic Negrito, all'anagrafe Xavier Amin Dphrepaulezz, tre volte vincitore del Grammy Award, inaugurerà il suo tour nazionale italiano venerdì 3 luglio 2026 a Cagliari. L'appuntamento, fissato all’Arena in Fiera di viale Armando Diaz, sarà la prima tappa di un percorso che toccherà anche Pistoia e Roma. L'artista proporrà la sua inconfondibile energia che mescola blues, funk, rock e l'urgenza espressiva dell'hip hop, consolidando la sua posizione tra i maggiori esponenti della musica contemporanea con radici afroamericane. L'evento cagliaritano è parte integrante di Vibes in Black, una giornata organizzata da Vox Day e diretta artisticamente da Davide Catinari, dedicata alla cultura afroamericana con incontri, performance, live painting, focus sulla street art e una mostra fotografica sull’arte urbana dagli anni Sessanta.

Sul palco, come special guest, si esibiranno anche i Casino Royale e Sa Razza.

L'autenticità emotiva nel blues di Fantastic Negrito

Negrito ha più volte evidenziato come il blues sia la radice fondante della sua espressione musicale. "Sono cresciuto ascoltando ogni genere di musica, ma soprattutto circondato da lotte umane, celebrazioni, sopravvivenza e narrazione", ha dichiarato. "Per me, la musica non è mai stata una questione di genere. Il blues è la radice, ma tutti questi altri stili sono rami dello stesso albero. Hip hop, rock and roll, funk, country. Provengono tutti da persone che cercano di esprimere qualcosa di autentico. Credo che il mio contributo sia la mia esperienza di vita con un’estetica punk." Questa profonda sincerità espressiva è la cifra distintiva della sua carriera, riconosciuta sia negli album che nelle performance dal vivo.

La sua carriera è costellata da successi, tra cui tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album per "The Last Days of Oakland" (2016), "Please Don’t Be Dead" (2018) e "Have You Lost Your Mind Yet?" (2020). La sua discografia si è arricchita nel 2024 con l’album "Son of a Broken Man", pubblicato tramite la sua etichetta indipendente Storefront Records. Quest'opera, fortemente autobiografica, esplora il rapporto padre-figlio e il percorso di ricostruzione personale. Il singolo "Undefeated Eyes", che vede la collaborazione di Sting, testimonia la sua costante apertura a dialoghi musicali trasversali.

Le tappe italiane e il forte legame con il pubblico

Il concerto di Cagliari conferma il solido legame tra Fantastic Negrito e il pubblico italiano, come dimostrato dai recenti sold-out a Milano e Trento.

Oltre alla data cagliaritana, l'artista sarà protagonista sabato 4 luglio 2026 al Pistoia Blues Festival, affiancato dal chitarrista Eric Steckel, e mercoledì 29 luglio 2026 alla Casa del Jazz di Roma. I biglietti per la serata di Cagliari sono disponibili a 36,50 euro in prevendita e 40 euro al botteghino la sera del concerto, con una riduzione a 30 euro per i possessori di Carta Giovani Sardegna (acquistabile solo in loco). Virgin Radio è la radio ufficiale delle tappe italiane del tour.

Nato a Oakland, California, Xavier Amin Dphrepaulezz ha affrontato un percorso personale segnato da sfide e rinascite, emergendo come una delle voci più autentiche del panorama internazionale. Il suo stile, che unisce blues, rock, funk, soul e influenze hip hop, contribuisce a mantenere viva la tradizione afroamericana in chiave contemporanea.

La sua etichetta indipendente, Storefront Records, sottolinea l'impegno verso una produzione musicale libera e innovativa. Il successo in Italia riflette un crescente interesse per linguaggi musicali che fondono narrazione personale e temi sociali attuali, offrendo al pubblico un'esperienza culturale ampia e partecipata.