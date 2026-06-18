L'assemblea della FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) ha riconfermato Federico Bagnoli Rossi alla presidenza e rinnovato il consiglio direttivo il 18 giugno 2026 a Roma. L'impegno è volto alla tutela e valorizzazione della filiera audiovisiva italiana. Nata per proteggere contenuti audiovisivi e multimediali, la FAPAV prosegue il contrasto alla pirateria e il sostegno alla legalità nell'audiovisivo.

Il nuovo consiglio direttivo include, oltre a Bagnoli Rossi, rappresentanti delle principali realtà. Il presidente ha sottolineato: “La lotta alla pirateria resta una priorità fondamentale per la salvaguardia del settore, esposto a nuove tecnologie e distribuzione illegale”.

L'assemblea ha illustrato i risultati del biennio e definito obiettivi futuri, focalizzandosi su educazione utenti, dialogo istituzionale e nuove campagne.

Ruolo e Obiettivi FAPAV

La FAPAV è un punto di riferimento per l'industria audiovisiva italiana. Coordina la tutela dei diritti d'autore e promuove la legalità con campagne e partnership. Fondata nel 1988, riunisce associazioni e aziende, collaborando con enti nazionali e internazionali. L'attività spazia dalla ricerca sulla pirateria a convegni e progetti educativi.

Tra le azioni principali: analisi della pirateria online e offline, raccolta dati sulle violazioni e supporto a campagne legali e istituzionali per il valore delle opere. Il lavoro ha mantenuto alta l'attenzione, stimolando il confronto tra operatori, istituzioni e utenti.

L'obiettivo è proteggere la produzione culturale, cruciale per crescita e competitività nazionale.

Evoluzione e Attività Recenti

Negli ultimi anni, la FAPAV ha rafforzato le attività, estendendo la collaborazione europea e internazionale, in risposta alle trasformazioni del mercato audiovisivo globale. Promuove interventi normativi, formazione studenti e partecipa a tavoli tecnici per studiare le evoluzioni della pirateria nello streaming e fruizione digitale.

Nel biennio trascorso, l'associazione ha collaborato con forze dell'ordine e autorità giudiziarie su casi di violazione dei diritti audiovisivi, con risultati definiti “incoraggianti per il settore” da Bagnoli Rossi. La riconferma testimonia fiducia nelle strategie e determinazione della federazione a stimolare politiche per la cultura legale nell'era digitale.