La Stagione lirica 2026/2027 del Teatro La Fenice di Venezia si aprirà con Fedora di Umberto Giordano, un’opera assente dal 1968. Il nuovo allestimento, curato da Hugo de Ana per regia, scene e costumi, vedrà sul podio Donato Renzetti. Il cast principale include Maria Agresta, Vincenzo Costanzo ed Ekaterina Bakanova, al debutto nei ruoli, affiancati da Simone Piazzola. Otto le recite di Fedora: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 novembre 2026.

La Stagione è stata presentata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, dal responsabile artistico e organizzativo per la danza Franco Bolletta e dal direttore generale Andrea Erri.

Il programma lirico include il ritorno di Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck, assente da oltre trent’anni, e di Jenůfa di Leoš Janáček, capolavoro del realismo slavo. Dal repertorio francese, Carmen di Georges Bizet. Debutta inoltre alla Fenice Le Nozze istriane di Antonio Smareglia. Chiuderà Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea.

Programma danza e sinfonico

La Stagione 2026/2027 includerà cinque spettacoli di danza, dal 12 dicembre 2026 al 17 ottobre 2027, con classici, creazioni moderne e contemporanee. L’apertura è affidata a Les Etoiles, gala di danza classica e contemporanea, cui seguiranno compagnie internazionali e Giselle. La Stagione Sinfonica si terrà dal 28 novembre 2026 al 31 ottobre 2027.

L’apertura e la chiusura saranno affidate al maestro Riccardo Frizza. Il concerto inaugurale celebrerà Giuseppe Sinopoli (80° nascita, 25° scomparsa) con Gommage à Costanzo Porta.

Direzione artistica e scelte dei conduttori

La Fenice bilancia tradizione e dinamiche artistiche. La programmazione dei direttori d’orchestra ha suscitato particolare attenzione. Per il Concerto di Capodanno, la direzione, inizialmente per Beatrice Venezi, è stata affidata a Gianandrea Noseda, direttore della National Symphony di Washington, per concomitanti impegni della direttrice. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha comunque confermato la possibilità per Venezi di dirigere Fedora, specificando: “il suo contratto quadriennale — effettivo da ottobre 2026 — non determina in anticipo tutti gli appuntamenti”. La Fenice prosegue nella sua missione.