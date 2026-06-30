Il 2 luglio, dalle 18 alle 24, Roma ospita la quarta edizione di 'Felicittà - Alla scoperta del grande Patrimonio di Roma Capitale', evento promosso dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative. La manifestazione prevede l’apertura straordinaria di 31 luoghi simbolo del patrimonio pubblico cittadino, con un ricco programma di visite guidate, concerti, spettacoli, laboratori, attività sportive e iniziative sociali.

L’edizione 2026 prenderà il via alla Forma Urbis con la presentazione, da parte del Sindaco Roberto Gualtieri, del nuovo Atlante di Roma Capitale.

Questa piattaforma digitale innovativa integrerà per la prima volta in un unico sistema dati su immobili, edifici scolastici e infrastrutture urbane, rendendo le informazioni più accessibili, trasparenti e interoperabili per i cittadini. Il progetto, evoluzione dell’Atlante del Patrimonio, nasce dalla collaborazione tra i dipartimenti dell’amministrazione capitolina.

Un itinerario diffuso tra cultura, sport e solidarietà

L'itinerario si snoda attraverso 31 luoghi, tra cui simboli della cultura e memoria come il Teatro Torlonia, l’Istituto Nazionale di Studi Romani, la Fondazione Mattatoio – La Pelanda, l’Acquario Romano, la Casa del Jazz, la Biblioteca Cristiano Censi con Teatro Azione, l’Accademia Filarmonica Romana e la Casa della Resistenza.

Ampio spazio è dedicato allo sport con il Centro Sportivo Fulvio Bernardini, la Palestra della Legalità e The Spot Skate Park di Ostia. I giovani saranno protagonisti nei centri Scholé, Batti il tuo Tempo Evolution, Open Lab Giovani, Officine del Mare, APS Giovani Anziani Cornelia e a Explora - Il Museo dei Bambini di Roma.

Il volto solidale della città sarà raccontato attraverso l'apertura della Casa dell’Amicizia della Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Sociale San Francesco, So.Spe. - Solidarietà e Speranza e la sede nazionale del Telefono Rosa. Questi luoghi, scelti per il loro valore e per essere animati da comunità, mostrano il patrimonio umano che li rende vivi. Sul litorale, le spiagge libere attrezzate Rebirth, Alba Beach, Angels by Bahia, Marabù e Amanusa resteranno aperte fino a mezzanotte, insieme al Village, bene confiscato e restituito alla collettività.

Bus elettrici gratuiti e il significato di Felicittà

Per facilitare gli spostamenti, saranno attivi due bus elettrici gratuiti: uno a Roma, con partenza dalla Forma Urbis e accompagnato dall’attore Tonino Tosto, e uno a Ostia, guidato dal giornalista Federico Ruffo, con tappe tra le spiagge e il Village. Ogni bus offre 27 posti; la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, ha evidenziato il valore profondo dell’iniziativa: “Felicittà nasce per mostrare un’idea diversa di patrimonio pubblico. Il patrimonio di Roma Capitale non è fatto soltanto di edifici, piazze o immobili, ma è fatto soprattutto delle persone che ogni giorno li abitano, li animano, li curano e li trasformano in luoghi di cultura, solidarietà, sport, partecipazione e inclusione.

Aprire questi spazi significa raccontare una città che rende visibile un patrimonio umano straordinario, un patrimonio che diventa un’esperienza da vivere e che troppo spesso resta nascosto. È questo il senso di Felicittà: restituire ai cittadini luoghi che appartengono a tutti e valorizzare chi ogni giorno li rende vivi”.

Tutte le attività proposte, comprese le visite guidate, iniziative per ragazzi e famiglie e le performance artistiche, sono a partecipazione libera e gratuita. Ulteriori informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sui canali ufficiali di Roma Capitale.