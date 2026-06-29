Il pluripremiato documentario ‘Femmenell – City of Mermaids’, diretto da Andrea Fortis, è ora disponibile gratuitamente e in esclusiva su RaiPlay. L'opera offre uno sguardo sull’universo dei femminielli napoletani, figura storica e non binaria radicata da secoli nella cultura popolare di Napoli. Fortis, regista formatosi tra la London Film Academy e il seminario “Fare Cinema” di Marco Bellocchio, ha realizzato un percorso che restituisce visibilità e memoria a una comunità centrale nell’identità partenopea.

In 76 minuti, il documentario guida lo spettatore in un viaggio tra sacro e profano nella Napoli contemporanea, esplorando le esistenze di chi incarna questa presenza millenaria.

I femminielli, nati maschi e cresciuti come femmine nelle famiglie popolari, hanno storicamente ricoperto un ruolo sacro e sociale riconosciuto: portatori di buona fortuna, partecipavano a riti tradizionali quali tombola, Candelora e presepe. Il film è anche un sentito omaggio a Ciro Cascina, conosciuta come Ciretta, protagonista, anima del documentario, scomparsa il 12 giugno. La sua voce e la sua battaglia continuano a vivere grazie alla disponibilità su RaiPlay, nel mese del Pride e a pochi giorni dalla sua scomparsa.

Riconoscimenti e genesi del progetto

‘Femmenell – City of Mermaids’ ha ottenuto riconoscimenti internazionali: il Premio Rai Cinema dedicato a Franco Scaglia al 10° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, il premio come Miglior Documentario al Bahamas International Film Festival e al Lakecity International Film Festival di Mumbai.

Il progetto è nato da un percorso di immersione nella realtà napoletana, premiato nel 2019 come miglior pitch al festival ‘Visiona Incontra’. La diffusione su RaiPlay, nel mese del Pride e dopo la perdita di Ciretta, conferisce all'opera un significato rilevante, narrando storie personali e collettive di questa tradizione e mettendo in dialogo passato e contemporaneità partenopea.

Il ruolo dei femminielli nella cultura napoletana

I femminielli rappresentano una componente viva e riconosciuta della società popolare napoletana, con una presenza storicamente documentata nelle pratiche religiose e nei momenti festivi. La loro partecipazione a rituali come tombola, Candelora e presepe li ha resi per generazioni portatori di auspicio e un elemento di coesione sociale.

La loro figura si inserisce nell’immaginario collettivo della città, collegando sacro e profano. Il documentario di Fortis valorizza queste storie, restituendo centralità alla memoria e al presente di una comunità che, tramite le testimonianze raccolte, trova nuova occasione di ascolto e rappresentazione.