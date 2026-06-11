Fendi porterà la sua prossima sfilata nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) di Roma il 13 giugno 2026. L’annuncio aggiunge un nuovo capitolo tra moda, arte e luoghi simbolici della capitale, scegliendo il museo come palcoscenico per la collezione.

Il direttore creativo Kim Jones ha dichiarato: “Abbiamo scelto la GAM perché riflette lo spirito e l'identità della nostra nuova collezione”. L’appuntamento, nel calendario della moda capitolina, accoglierà ospiti di cultura, arte e spettacolo. La Galleria, in via Francesco Crispi, conferma la volontà di Fendi di celebrare Roma e le sue istituzioni, offrendo una combinazione unica di creatività contemporanea e patrimonio artistico.

La GAM: storia, arte ed eventi

La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (GAM) ospita significative raccolte di arte italiana (fine Ottocento al secondo dopoguerra). Include opere di Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Felice Casorati e Mario Sironi. La GAM è anche luogo di incontro per eventi che uniscono moda all’arte, in un dialogo tra discipline.

La presenza di Fendi nella GAM si inserisce in un percorso che vede i brand del lusso valorizzare il patrimonio artistico nazionale, usando musei e gallerie come scenari esclusivi. La collaborazione ricorda la storia della maison, nata a Roma, e rafforza l’identità culturale del brand.

Collezioni, mostre e il ruolo della GAM

La Galleria custodisce circa 4.400 opere (dipinti, sculture, fotografie, installazioni) che coprono un arco temporale esteso, con attenzione alle avanguardie italiane e internazionali.

Tra i lavori più noti: Giovanni Prini, Umberto Boccioni e Gino Severini. Il museo, punto di riferimento per amatori e studiosi, accoglie esposizioni temporanee e iniziative per coinvolgere il pubblico con percorsi didattici e workshop.

La sfilata Fendi alla GAM rafforza il ruolo della galleria quale spazio dinamico di innovazione culturale e conferma la centralità di Roma come luogo d'incontro tra moda, arte e storia. L’evento offre a un pubblico internazionale l'occasione di conoscere meglio la ricchezza del patrimonio artistico custodito nel museo.