La città di Fermo accoglie, dal 29 giugno al 29 settembre 2026, una significativa mostra fotografica dedicata a due delle più celebri icone del Novecento: Frida Kahlo e Marilyn Monroe. L’esposizione, intitolata “Le vite parallele di Frida Kahlo e Marilyn Monroe”, è allestita presso la suggestiva Sala degli Stemmi del Palazzo dei Priori. Questa iniziativa offre l'opportunità di esplorare i destini sorprendenti delle due protagoniste attraverso una selezione di quaranta immagini provenienti da archivi internazionali, molte delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano.

L'esposizione propone un viaggio visivo approfondito, alternando momenti pubblici e privati delle due figure e mettendone in risalto i profondi punti di contatto. Tra questi spiccano la sofferenza interiore, l'eccezionale talento artistico, la ferrea determinazione e la straordinaria capacità di trasformare il disagio personale in una potente forza creativa. La narrazione fotografica illumina sia l'impegno artistico sia la complessa dimensione umana di Kahlo e Monroe, presentando materiali inediti risalenti agli anni Quaranta e Cinquanta. La scelta di accostare questi due simboli, apparentemente distanti, è uno degli aspetti più significativi, con l'obiettivo di «raccontare una storia fatta di sogni, dolore e riscatto», come ha evidenziato il curatore della mostra.

Egli ha inoltre aggiunto: «La loro forza nasce proprio dalla capacità di sublimare la fragilità».

Il percorso espositivo nel cuore di Fermo

La selezione della Sala degli Stemmi, situata all’interno del Palazzo dei Priori, si inserisce perfettamente nella consolidata tradizione di Fermo quale polo di riferimento per eventi culturali e artistici. Questo spazio, rinomato per la ricchezza delle sue decorazioni e per l'affaccio diretto sulla suggestiva Piazza del Popolo, amplifica il fascino e le suggestioni delle opere fotografiche esposte. Durante i tre mesi di apertura, il programma include anche eventi collaterali focalizzati sul racconto per immagini e incontri con esperti di fotografia e storia dell’arte contemporanea.

L’iniziativa è pensata per attrarre sia gli appassionati di arti visive, sia chi desidera esplorare approfonditamente biografie di risonanza internazionale.

L'esposizione si distingue per la sua particolare attenzione al dialogo tra generi e linguaggi fotografici. Vengono infatti messi a confronto scatti di ambientazione pubblica – che spaziano dai set cinematografici ai vernissage d’arte – con immagini di natura più intima e privata. Questo approccio offre uno sguardo autentico sulla complessità delle esistenze di Frida Kahlo e Marilyn Monroe. L’allestimento è studiato per favorire un confronto diretto tra le immagini, stimolando il visitatore a riflettere sulle profonde affinità e le marcate differenze che hanno caratterizzato i percorsi di queste due grandi artiste.

Il Palazzo dei Priori: un fulcro culturale per Fermo

Il Palazzo dei Priori di Fermo, prestigiosa sede della mostra, costituisce uno degli edifici simbolo del centro storico cittadino. Edificato nella seconda metà del XIII secolo e successivamente oggetto di ampliamenti e decorazioni, il palazzo ospita oggi numerose istituzioni civiche e culturali, tra cui la Pinacoteca Civica, la Biblioteca Comunale e preziose collezioni d’arte. Da oltre un decennio, la Sala degli Stemmi è regolarmente impiegata per importanti esposizioni temporanee e iniziative culturali, consolidando il ruolo di Fermo come polo di riferimento per la valorizzazione artistica nell'intero territorio marchigiano.

L’attenzione dell’amministrazione locale verso appuntamenti di respiro internazionale si è concretizzata negli ultimi anni in una programmazione culturale ricca e articolata.

Il Palazzo dei Priori ha ospitato mostre su artisti di fama mondiale, incontri con autori e percorsi tematici dedicati alla fotografia e alle arti visive. Questa strategia ha significativamente contribuito ad arricchire l’offerta culturale della città e a consolidare i flussi turistici diretti verso il suo affascinante centro storico.