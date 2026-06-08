Il Ferrara Summer Festival 2026 si prepara ad alzare il sipario, trasformando Piazza Ariostea in un epicentro della musica internazionale. L'edizione prenderà il via con due giornate intense, dedicate alle sonorità alternative rock e heavy metal, promettendo un'esperienza indimenticabile per gli appassionati.

Il grande ritorno degli A Perfect Circle

L'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 13 giugno, con il tanto atteso ritorno degli A Perfect Circle. La band, che mancava dai palchi italiani da ben otto anni, è guidata dalle figure carismatiche di Maynard James Keenan e Billy Howerdel.

Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare dal vivo il loro nuovo singolo, "Starless", un'anteprima del loro repertorio. Ad aprire la serata, introducendo atmosfere suggestive, saranno le performance di A.A. Williams e Jehnny Beth.

Megadeth e le leggende del metal

La giornata di domenica 14 giugno sarà interamente dedicata ai suoni più potenti del thrash e dell'heavy metal, con i Megadeth come indiscussi headliner. La band di Dave Mustaine si appresta a stabilire un nuovo record: la data di Ferrara è infatti destinata a registrare la maggiore affluenza di pubblico mai raggiunta in Italia per una loro esibizione. Prima del loro show, il palco di Piazza Ariostea accoglierà altre autentiche leggende della musica pesante: gli Anthrax, i Black Label Society e i Cavalera, garantendo una carrellata di icone del genere.

Il Ferrara Summer Festival non si esaurirà con questo primo weekend. La programmazione proseguirà nel mese di luglio, arricchendosi ulteriormente con la presenza di altri nomi di spicco della scena internazionale, tra cui Bring Me The Horizon, Marilyn Manson e Helloween, consolidando la reputazione del festival come punto di riferimento per la musica dal vivo.

Orari e dettagli per i partecipanti

Per facilitare l'accesso e la partecipazione, il festival ha definito un programma dettagliato. Sabato 13 giugno, le casse apriranno alle ore 15:00 e le porte alle ore 17:00. I concerti inizieranno con A.A. Williams alle 19:00, seguito da Jehnny Beth alle 20:00 e l'attesissimo show degli A Perfect Circle alle 21:15.

Domenica 14 giugno, l'apertura delle casse è prevista per le ore 12:00, mentre le porte accoglieranno il pubblico dalle ore 14:00. La scaletta della giornata vedrà alternarsi sul palco Game Over, Gaerea, Cavalera, Black Label Society, Anthrax, per culminare con l'esibizione dei Megadeth alle 21:30.

I biglietti per accedere alle serate sono disponibili sia attraverso i principali circuiti di prevendita online sia direttamente presso le casse del festival il giorno stesso dei concerti. Il Ferrara Summer Festival 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, combinando un'offerta artistica di altissimo livello con la suggestiva cornice di Piazza Ariostea.