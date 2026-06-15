La dodicesima edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie, svoltasi a Ronchi dei Legionari (Gorizia) dal 9 al 14 giugno 2026, si è conclusa con grande successo. L'evento ha registrato oltre ottomila presenze da tutta la regione, consolidando il suo ruolo nella promozione di un'informazione libera e consapevole. La manifestazione ha goduto dell'alto patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero della Cultura, oltre al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

La kermesse si è chiusacon la consegna del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.

L'opera-premio, esposta, era una rielaborazione della prima pagina del Times of Malta del giorno dell'attentato che costò la vita a Daphne Caruana Galizia, simbolo della fragilità dell'informazione e della libertà di stampa. Alla serata conclusiva hanno partecipato Corinne Vella, giornalista e sorella di Daphne, e il sindaco Mauro Benvenuto, che ha evidenziato come il festival "crea legami, genera pensiero" e incarni i valori di una "informazione libera, consapevole e responsabile".

Programma, ospiti e riconoscimenti

Il festival ha accolto centosettantacinque ospiti, tra giornalisti nazionali e internazionali, docenti, fotoreporter, magistrati e divulgatori. I cinquantacinque panel hanno coperto temi di stretta attualità: dalla guerra in Medio Oriente alla libertà di stampa in Russia, dalla politica statunitense all'ascesa di potenze asiatiche (India, Cina), fino alle mobilitazioni della Generazione Z in Africa e Asia.

Focus anche sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel giornalismo, nuove inchieste, cronaca giudiziaria e il futuro della professione, a dieci anni dal Freedom Of Information Act italiano.

Spazio è stato dedicato a importanti anniversari storici: i cinquant'anni dal terremoto del Friuli, gli ottocento anni dalla morte di San Francesco e i venticinque dal G8 di Genova. Il 9 giugno è stato consegnato il quinto Premio Leali Young in memoria della giornalista Cristina Visintini, dedicato ai giovani reporter sul cambiamento climatico. Il nono Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, consegnato il 14 giugno a Francesco Cancellato, ha rafforzato la vocazione etica e professionale del festival.

Mostre, percorsi e impatto sul territorio

Grande afflusso di pubblico anche per le quattro mostre allestite, visitabili fino al 31 agosto, estendendo l'impatto culturale sul territorio. L'evento ha coinvolto Ronchi dei Legionari e altri dieci comuni limitrofi, grazie agli incontri itineranti di "Aspettando il Festival…", avviati dal 15 al 24 maggio con spettacoli, presentazioni editoriali e masterclass.

Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie, ha espresso soddisfazione per il riscontro ottenuto, annunciando "Oltre il Festival", in programma dal 23 al 25 ottobre. Leali delle Notizie si è affermato come punto di riferimento per il giornalismo contemporaneo, ospitando figure di spicco. Il Festival si conferma un appuntamento di rilievo per la ricchezza degli eventi e il coinvolgimento di pubblico e istituzioni.

Si distingue per la capacità di affrontare temi attuali e preservare la memoria storica, valorizzando la formazione dei giovani. Nato per promuovere libertà di stampa e responsabilità sociale, il festival è un evento atteso a livello locale e internazionale, consolidando Ronchi dei Legionari come centro di dibattito sull'informazione contemporanea.