Mercoledì 3 giugno prende il via a Torino la ventinovesima edizione di FestivalAmbiente, appuntamento di riferimento per il cinema a tema ambientale. La serata inaugurale, fissata per le ore 20:30 al Cinema Massimo, presenta la versione restaurata di "Den store Grønlandsfilm" (Il grande film della Groenlandia). Questo documentario muto del 1922 sarà sonorizzato dal vivo dalla band inuit Inuk, guidata dal frontman Inunnguaq Petrussen, direttore del Film Institute Greenland. L'iniziativa è coordinata dal Museo Nazionale del Cinema.

La programmazione si avvia già dal pomeriggio del 3 giugno con la sezione non competitiva "Made in Italy", che propone 23 pellicole nazionali.

Queste esplorano territori fragili, ecosistemi minacciati e comunità in trasformazione. Tra i sette titoli del primo giorno, spicca l'anteprima nazionale di "Averno" di Filippo Maria Pontiggia, dove i Campi Flegrei simboleggiano precarietà. Fino al 7 giugno, le sale VR del Museo Nazionale del Cinema ospitano due installazioni immersive di Lena Herzog: "Last Whispers" (sulle lingue estinte) e "Any War Any Enemy" (sull'estinzione umana in futuri conflitti). Piattaforma essenziale per il dibattito ambientale, il festival valorizza artisti e registi.

Sedi e Temi del Festival

FestivalAmbiente si articola in diverse sedi torinesi. Oltre a Cinema Massimo e Museo Nazionale del Cinema, coinvolti la Mole Antonelliana, il Museo Regionale di Scienze Naturali, l’Accademia delle Scienze, Casa Luft e il Parco Arte Vivente.

Eventi si estendono anche al Castelletto di San Mauro Torinese. Il programma affronta macrotemi cruciali: il turismo insostenibile, la deforestazione, i conflitti legati all’acqua e la tutela della biodiversità, stimolando il dialogo tra pubblico ed esperti.

L'accesso alle proiezioni e agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti. Una selezione di film sarà disponibile online su OpenDdb, dal giorno successivo alla sala (fino al 14 giugno, limite 300 accessi/titolo). Il Festival include sezioni competitive (Documentari internazionali, Cortometraggi internazionali) e non competitive ("Made in Italy", "Panorama" con focus tematici). Premi speciali valorizzano i legami ambiente-società-cultura, con riconoscimenti per produzioni scolastiche in CinemAmbiente Junior, a supporto dell'educazione giovanile.

Il Ruolo del Museo Nazionale del Cinema

La risonanza del FestivalAmbiente è strettamente legata al Museo Nazionale del Cinema. Fondato nel 1941 e ospitato nella Mole Antonelliana, è polo espositivo europeo per le immagini in movimento. La ricca collezione include manifesti, attrezzature e documenti; dal 1998 ha una sede architettonicamente rilevante. La sinergia tra Museo e partner locali ha reso FestivalAmbiente/CinemAmbiente evento leader in Italia ed Europa, esplorando il rapporto cinema-ambiente.

Il Festival coinvolge Torino e sue collaborazioni istituzionali. Ogni edizione attrae un'affluenza significativa di pubblico: cinefili, studiosi, studenti e cittadini attenti al futuro del pianeta.

La sezione CinemAmbiente Junior si rivolge alle giovani generazioni, promuovendo l'educazione ambientale tramite audiovisivi. Per partecipare, verificare calendario e accessibilità sui canali ufficiali della manifestazione.