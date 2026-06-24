Il Festivaletteratura di Mantova celebra la sua trentesima edizione dal 9 al 13 settembre 2026, accogliendo circa 300 ospiti internazionali e italiani.

Nata negli anni Novanta come “divertimento culturale”, la rassegna proporrà un palinsesto ricco di incontri ed eventi. Musica, parate e serate conviviali animeranno la città, mantenendo alta l'attenzione sui temi urgenti dell'attualità. Ippolito Nievo e H.P. Lovecraft saranno i 'numi tutelari' di questa edizione.

Temi e voci del trentennale

L’edizione 2026 affronterà questioni cruciali come identità e appartenenza, il ruolo dell’intelligenza artificiale, l’evoluzione dei conflitti sociali e la capacità di immaginare futuri possibili.

Un focus sarà dedicato anche all'atmosfera della Mantova degli anni Novanta.

Dibattiti su dialogo, responsabilità internazionali, valore della letteratura come testimonianza, necessità di “disarmare il linguaggio” contro l’odio e discriminazione delle minoranze saranno approfonditi da esperti.

Diverse dinamiche sociali e culturali contemporanee saranno esplorate: dal confronto tra Stati Uniti e Cina alla riflessione sulla redistribuzione della ricchezza. La working class britannica sarà raccontata da un autore vincitore del Booker Prize. Spazio alla poesia.

Presentazione innovativa e coinvolgimento cittadino

Il festival, nato nel 1997, ha consolidato Mantova come centro di dibattito culturale.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026, il 24 giugno, ha introdotto un innovativo speed dating letterario. Il pubblico ha esplorato in anteprima filoni tematici e opere degli autori. Il programma definitivo animerà Mantova con centinaia di incontri, concerti, laboratori e spettacoli.

Il Festivaletteratura si conferma un appuntamento cruciale nel panorama letterario. L’Associazione Filofestival offre ai suoi iscritti vantaggi come prenotazione anticipata, sconti sui biglietti e copia gratuita del catalogo. La campagna di volontariato è aperta fino al 13 luglio.