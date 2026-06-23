Il 24 giugno 2026, la Filarmonica Romana propone una doppia serata culturale nei suoi suggestivi Giardini. Alle 21:30, il palco sarà animato dallo spettacolo teatrale 'Per futili motivi' di Andrea Muzzi, una pièce che promette di stimolare il pubblico con la sua visione di un futuro distopico. La regia è di Marco Carniti, con Carlotta Proietti ed Ermenegildo Marciante come protagonisti. L'evento si inserisce nella rassegna estiva dell'istituzione, che arricchisce l'offerta artistica della capitale con musica, teatro e danza.

La serata prenderà il via alle 19:00 con un sentito omaggio a Ennio Morricone.

Il duo composto dal violoncellista Alessandro Guaitolini e dal pianista Emanuele Stracchi eseguirà alcune delle piùcelebri colonne sonore del Maestro, riproposte in originali trascrizioni per violoncello e pianoforte. Il programma, realizzato in collaborazione con la Roma 3 Orchestra, includerà brani iconici tratti da film come 'Il buono, il brutto, il cattivo', 'Nuovo cinema Paradiso', 'The Mission' e 'C’era una volta in America'. Di particolare rilievo, la prima esecuzione assoluta di 'Omaggio a Morricone per violoncello e pianoforte', composta dallo stesso Stracchi.

"Per futili motivi": una riflessione sul futuro

Al centro della proposta teatrale, 'Per futili motivi' esplora un futuro distopico dove la società è plasmata da una costituzione basata su odio, diffidenza e aggressività.

In questo scenario, l'unica vera arma di resistenza si rivela essere la gentilezza. La trama segue Costanza, una funzionaria intransigente e spietata, determinata a far rispettare le leggi del sistema e a raggiungere la millesima pratica per la sua promozione. Il suo percorso subisce una svolta inaspettata con l'incontro di Pietro Marconi, un uomo dall'atteggiamento mite e ostinatamente gentile. La sua presenza "crea un buco nella catena del contagio dell’odio, una falla nel sistema", come descritto nella presentazione, mettendo in crisi le certezze della protagonista. La Filarmonica Romana intende offrire spunti di riflessione sul presente, usando il teatro come potente strumento per tematiche attuali e profonde.

I Giardini della Filarmonica: un cartellone internazionale

Lo spettacolo 'Per futili motivi' e l'omaggio a Ennio Morricone sono parte integrante del ricco cartellone estivo dei Giardini della Filarmonica. La rassegna, intitolata 'Radici', si svolge dal 18 giugno al 2 luglio 2026 e presenta dodici serate con un totale di venticinque spettacoli. L'edizione si distingue per l'ampia gamma di linguaggi artistici, dalla musica classica alla contemporanea, con una marcata apertura alle contaminazioni internazionali. Questa vocazione cosmopolita è resa possibile dalla storica collaborazione con ambasciate e istituti di cultura stranieri.

Il programma è un crocevia di culture, alternando concerti, danza e teatro con artisti internazionali.

Tra gli eventi in evidenza figurano concerti con strumenti tradizionali, performance dedicate a figure musicali di spicco come David Bowie e Henze, e la suggestiva partecipazione dell’Orchestra di Gamelan dall’Indonesia. Gli appuntamenti sottolineano la missione del festival di promuovere l'incontro tra tradizioni e innovazione, arricchendo il panorama culturale di Roma.

L'Accademia Filarmonica Romana: storia e missione

Fondata nel 1821, l'Accademia Filarmonica Romana è una delle istituzioni musicali più prestigiose della capitale. La sua missione è promuovere la cultura musicale attraverso concerti, rassegne e iniziative divulgative. I Giardini della Filarmonica, sede storica della stagione estiva, offrono un palcoscenico unico per proposte artistiche che spaziano dalla musica barocca alle sonorità elettroniche più innovative.

Questo contribuisce ad arricchire l'offerta culturale di Roma e a valorizzare lo spazio urbano con eventi all'aperto accessibili a cittadini e visitatori. La costante collaborazione con artisti e realtà internazionali rende la rassegna un punto di riferimento per la scena culturale romana, favorendo la fruizione del patrimonio musicale e teatrale in un contesto dinamico e aperto.