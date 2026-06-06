La ventunesima edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio, dal 4 giugno al 28 luglio 2026, propone trentadue incontri in ventiquattro comuni tra Brescia, Bergamo e Cremona. Dedicato a Maria Rita Parsi, psicologa e membro del Comitato scientifico, il tema centrale è l'"Ascoltare".

Diretto dalla filosofa Francesca Nodari, il festival evidenzia il bisogno di riflettere sull'ascolto in una società "assediata da notifiche" e di promuovere dialogo e relazione. Il programma include lezioni magistrali, passeggiate filosofiche e lo spettacolo 'Essere Leonardo da Vinci.

Un’intervista impossibile' di Massimiliano Finazzer Flory.

Protagonisti e date

Tra gli ospiti: Miguel Benasayag, Enzo Bianchi, Roberta Bruzzone, Massimo Cacciari, Danielle Cohen‑Levinas, Umberto Curi, Umberto Galimberti, David Le Breton, Isabella Guanzini, Stefano Mancuso, Michela Marzano, Massimo Recalcati e Franco Arminio. L'inaugurazione, il 4 giugno a Brescia, ha visto l'intervento di Gustavo Zagrebelsky. Un appuntamento con la criminologa Roberta Bruzzone è previsto il 16 luglio a Villachiara (BS).

Il festival, un'agorà itinerante, esplora la profondità dell'ascolto. Un contest artistico, collaborazione tra Fondazione Filosofi lungo l’Oglio e Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, invita giovani artisti a interpretare il tema del festival.

Premio e storia del Festival

La XV edizione del 'Premio Internazionale di Filosofia/Filosofi lungo l’Oglio. Un libro per il presente' sarà assegnata alla filosofa francese Danielle Cohen-Levinas. Il premio sottolinea l'impegno del festival nella valorizzazione della ricerca filosofica e del dialogo intellettuale.

Nato oltre vent'anni fa in Lombardia, il Festival Filosofi lungo l’Oglio è tra le principali manifestazioni filosofiche itineranti italiane. Coinvolge pensatori internazionali, rendendo la riflessione accessibile e contribuendo alla riqualificazione del territorio lungo l'Oglio. La sua reputazione è consolidata grazie a realtà locali, istituzioni e partnership.