Fiorella Mannoia ha inaugurato a Genova il suo nuovo tour, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, con due serate sold out all’Arena del Mare del Porto Antico. L'evento ha segnato il debutto di un progetto che si concluderà con la pubblicazione di un disco, ispirato all'idea che “se riusciamo ancora a commuoverci e a provare emozioni con canzoni come queste le nostre anime sono salve”. In quasi due ore di concerto, l’artista ha presentato un vero e proprio manifesto politico, fondendo passione e ironia per affrontare temi cruciali: diritti civili, omosessualità, guerra, assenza dello Stato, immigrazione, la questione rom e la salute mentale, il tutto attraverso le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Gli arrangiamenti dei brani sono stati curati da Carlo Di Francesco, musicista e produttore, “guidato dai testi delle canzoni”. Mannoia ha introdotto il pubblico al significato profondo di ogni pezzo. In Don Raffè, ha evidenziato il “fallimento dello Stato” quando si è costretti a rivolgersi alla mafia per ottenere lavoro o casa, con una musica che si fa marcia funebre. Con Fiume Sand Creek, ha richiamato la situazione palestinese, ricordando “criminali di guerra che non pagarono allora e non pagano oggi”. Il brano Mio fratello che guardi il mondo è stato un monito a non dimenticare che gli immigrati “sono esseri umani”. Tra il pubblico, presente Dori Ghezzi, con cui Mannoia ha accennato a una possibile futura collaborazione “se ci viene una bella idea”.

La serata è iniziata con Dolcenera, preceduta da una riflessione sul tour come “un viaggio dell’anima” e un invito ad avere “il coraggio e la forza di andare in direzione ostinata e contraria” in un momento storico complesso. La scaletta ha incluso Smisurata preghiera, Princesa, Khorakhanè e La guerra di Piero. Mannoia ha definito la reinterpretazione del disco un “atto politico”, affermando che “gli artisti devono stimolare un pensiero critico” e dichiarandosi “fieramente disobbediente visto che il mondo si sta spostando in una direzione che non mi piace”. Ha sempre manifestato il suo pensiero “per attitudine”. Riguardo a Francesco De Gregori, ha notato come egli abbia espresso le sue posizioni nei testi, ma si è detta “stupita del suo imbarazzo oggi su quello che sta succedendo tra Israele e Palestina”.

La scelta dei brani è stata meticolosa, e non è stato facile escludere pezzi come Il Bombarolo o Via del Campo, anche perché “alcune canzoni possono essere cantate solo da Fabrizio”.

L'artista ha rivolto un monito alle nuove generazioni di cantanti, invitandoli a riflettere sul mondo in cui vivono: “in quale mondo state vivendo, quello che vedete vi piace? Se non vi piace è il momento di dirlo nelle canzoni. Un tempo le canzoni cambiavano le vite. Le nuove generazioni dovrebbero leggere e studiare di più e ascoltare i grandi cantautori”. Il concerto si è concluso con Quello che le donne non dicono, un brano che Mannoia ha utilizzato per esortare “i papà di insegnare ai propri figli che un no è un no e che un rifiuto non è un insulto alla virilità”.

Il tour proseguirà il 1° luglio a Trento.

Il Festival AltraOnda a Genova

Il concerto di Fiorella Mannoia si inserisce nel ricco programma dell’edizione 2026 di AltraOnda Festival, che dal 27 giugno al 29 luglio anima l’Arena del Mare del Porto Antico di Genova con una proposta musicale ampia e ambiziosa. Il calendario include artisti di spicco: Bresh (con quattro date del suo live “Mare Nostrum” l'1, 3, 4 e 5 luglio), i Negramaro (11 luglio con “Una storia ancora semplice”), ASCO (12 luglio con “Symphony of Chaos”), Kid Yugi (13 luglio con l’“Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”), Litfiba (14 luglio), Frah Quintale (15 luglio), Ex-Otago (16 luglio), Mannarino (17 luglio), Sayf (18 luglio con “Santissima Fest”), Emma (19 luglio) e la giornata conclusiva con Cosmo e okgiorgio (29 luglio).

La rassegna ha già riscosso un notevole successo, con quarantamila biglietti venduti e cinque date sold out. Nicolò Sasso, co-fondatore del festival, ha descritto l'evento come “a 360°, capace di toccare tutti i target musicali possibili, dai giovanissimi di Kid Yugi fino al cantautorato di Fiorella Mannoia che canta De André”. La vicesindaca Silvia Salis ha evidenziato come la presenza di artisti locali quali Ex-Otago, Sayf e Bresh sia “la cartina tornasole di quanto sta succedendo in questi anni a Genova”.

Genova, polo culturale e capitale musicale

L’Arena del Mare si conferma un polo culturale estivo di primaria importanza per la città. Il festival AltraOnda trascende la sola dimensione musicale, intrecciando l'arte con tematiche sociali e civili, attraverso un programma che riflette le sensibilità del presente.

L'evento contribuisce a consolidare il ruolo di Genova come capitale musicale, capace di attrarre pubblici eterogenei e promuovere un dialogo generazionale grazie a un'offerta diversificata che spazia dal cantautorato al rap, dal rock al pop contemporaneo. La costante attenzione ai temi civili nelle scelte artistiche di Mannoia si integra perfettamente in un cartellone che unisce riflessione, intrattenimento e forte legame con il territorio.