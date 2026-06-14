Dal 5 al 20 giugno 2026, Foggia ospiterà il Gio Festival – Giordano International Opera Festival, dedicato al compositore Umberto Giordano. Promosso da Camera di Commercio, Comune e Regione Puglia, valorizza l’eredità artistica di Giordano e coinvolge il territorio.

La manifestazione è cardine culturale per Daunia e Gargano, con un ricco calendario di opere liriche, concerti, incontri, mostre, masterclass ed eventi diffusi. Il 5 giugno alle 21, al Teatro Umberto Giordano, debutta la nuova produzione di "Marina" di Umberto Giordano, diretta da Matteo Dal Maso e con la regia di Giandomenico Vaccari.

Il 20 giugno, alle 21.30 in Piazza Cavour, va in scena "Andrea Chénier", produzione del Teatro alla Scala, diretta da Gianna Fratta e con la regia di Mario Martone, in un evento all’aperto.

Programma e impatto territoriale

L’offerta del Gio Festival include eventi collaterali: "Giordano in Jazz", incontri, visite guidate, spettacoli itineranti e intrattenimento. Attività per scuole e comunità. L'obiettivo è promuovere l'opera di Giordano e il patrimonio culturale e ambientale dell'area, unendo alta cultura e promozione territoriale. La direzione artistica, affidata ai Maestri Gianna Fratta e Dino De Palma, punta a una narrazione contemporanea della cultura di Foggia e della Capitanata, restituendo centralità a questi luoghi tramite musica e arte, con iniziative didattiche e partecipative.

Giordano, Foggia e l'opera italiana

Umberto Giordano, nato a Foggia nel 1867, ha contribuito all'evoluzione dell'opera italiana. Il festival riafferma il ruolo culturale della sua città natale. Gli eventi principali si svolgono in luoghi simbolo: il Teatro Umberto Giordano (intitolato al compositore dal 1928) e Piazza Cavour, storico punto di incontro. Produzioni nazionali, come quella del Teatro alla Scala, evidenziano l'ambizione del festival. Foggia e Capitanata protagoniste culturali del Sud Italia, con la musica elemento identitario e motore di sviluppo turistico. L'edizione 2026 del Gio Festival consolida il legame tra città, opera di Giordano e arti performative.