Il 6 giugno 2026, Foggia ha ospitato la prima mondiale dell’opera "Marina", inaugurando il festival dedicato al compositore Umberto Giordano. Il debutto, al Teatro Giordano, ha richiamato vasto pubblico e artisti, segnando un nuovo capitolo per la manifestazione. Il festival valorizza il repertorio giordaniano e la musica lirica italiana, riferimento culturale foggiano. "Marina", proposta per la prima volta, accresce l'interesse verso il patrimonio musicale nazionale e la produzione meno frequentata del compositore.

Il Festival Umberto Giordano e la riscoperta di "Marina"

La prima assoluta di "Marina" evidenzia il ruolo di Foggia come centro propulsore della cultura musicale legata a Umberto Giordano, in un anno di importante anniversario. Il festival, al Teatro Giordano, offre una programmazione che accosta celebri lavori a rare riscoperte. L’opera "Marina", gemma nascosta e poco eseguita, è stata proposta all’attenzione internazionale, in una manifestazione riconosciuta per la qualità. L’edizione in corso prevede eventi collaterali, incontri con artisti e studiosi, e altre rappresentazioni che celebrano Giordano e il suo contributo alla musica italiana e internazionale. Il festival si conferma vetrina d’eccellenza per l’arte lirica e la promozione del repertorio operistico.

Il Teatro Giordano: cuore della tradizione musicale foggiana

Il Teatro Giordano, sede della manifestazione, è il fulcro della tradizione musicale di Foggia. Fondato nel XIX secolo e restaurato, è uno dei principali poli culturali della Puglia, sede di prime rappresentazioni e centro di attività liriche e sinfoniche. Il festival si inserisce in una tradizione che lega la città al nome del compositore, nato a Foggia nel 1867, autore di opere celebri come "Andrea Chénier" e "Fedora". Negli anni, il festival ha presentato produzioni di alto livello, contribuendo alla rinascita di composizioni meno conosciute, coinvolgendo artisti internazionali e nuove generazioni. La programmazione, arricchita da incontri, masterclass e ricerca, ha inserito Foggia in un circuito nazionale e internazionale di rilievo per la musica classica e operistica.