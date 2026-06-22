La Fondazione Musica per Roma ha approvato il bilancio 2025, registrando risultati economici e di pubblico senza precedenti nella sua storia. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Claudia Mazzola e composto dall'Amministratore Delegato Raffaele Ranucci e dai consiglieri David Granieri, Nicola Campogrande e Monica Ciccolini, ha dato il via libera a un esercizio che si chiude con un utile netto di 469.654 euro. I ricavi complessivi hanno raggiunto i 34 milioni di euro, il valore più alto mai registrato dalla Fondazione. Questo traguardo assume un valore ancora più significativo se si considera la perdita di 1,48 milioni di euro registrata nel 2024.

I ricavi hanno mostrato una crescita robusta del 14,2%, pari a oltre 4,2 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. Questo dato conferma la solida gestione economica dell’ente e la sua capacità di offrire una programmazione culturale di alta qualità, ampliando al contempo il proprio pubblico. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha visto un incremento notevole di spettatori, passati da 434.178 a 516.518, con una crescita del 19%.

Successo di biglietteria e sostenibilità finanziaria

Un indicatore chiave di questo successo è il record di incasso dalla biglietteria, che ha sfiorato i 16 milioni di euro, con un aumento del 32,9%. Questo risultato evidenzia la forte attrattività della programmazione offerta dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e dalla Casa del Jazz.

L’autofinanziamento è salito dal 66,1% al 74,5%, un livello tra i più elevati nel panorama culturale nazionale, a conferma della sostenibilità del modello gestionale della Fondazione.

Il 2025 ha visto anche un aumento degli eventi con biglietteria (+17,3%), delle mostre (+86,2%), della partecipazione ai festival (+69,8%) e degli spettacoli ospitati (+83,8%). L’estate della Fondazione ha registrato numeri da record: le rassegne Roma Summer Fest e Summertime hanno superato complessivamente i 234.000 spettatori, segnando la migliore stagione della loro storia.

Crescita delle risorse private e impatto digitale

La Fondazione ha rafforzato la propria capacità di attrarre risorse private, con il numero di sponsor passato da 14 a 20 e i ricavi netti da sponsorizzazione in crescita del 13,7%.

Anche la comunicazione digitale ha mostrato risultati significativi: tra marzo 2025 e maggio 2026, la Fondazione ha registrato un incremento medio del 26% dei follower sui propri canali social, con picchi del 33% su Instagram e del 18% su Facebook. La community digitale complessiva dell'Auditorium Parco della Musica, della Casa del Jazz e degli altri brand della Fondazione supera oggi i 440.000 follower.

Il ruolo della Fondazione Musica per Roma

La Fondazione Musica per Roma si conferma una delle realtà più importanti nel panorama culturale italiano, gestendo l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Jazz, poli fondamentali per la vita culturale romana. L’Auditorium, progettato da Renzo Piano, ospita ogni anno grandi nomi della musica italiana e internazionale, mentre la Casa del Jazz è riconosciuta per la sua offerta specializzata.

Entrambi i luoghi contribuiscono a fare di Roma un punto di riferimento per pubblico e artisti, grazie a una programmazione che spazia tra generi e linguaggi diversi. La notevole crescita dei dati di affluenza e l'ampliamento delle iniziative confermano il loro ruolo strategico.

L'attenzione alla trasparenza amministrativa e la valorizzazione della sostenibilità sono aspetti centrali nella missione dell'ente. I risultati del bilancio e la rapida crescita della community digitale testimoniano la capacità della Fondazione di coniugare innovazione gestionale e promozione culturale. Le prospettive future sono orientate a un’ulteriore espansione, consolidando il ruolo dell’istituzione quale polo attrattore di eventi e risorse per il territorio.