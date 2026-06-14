L'attrice Antonia Fotaras, riconosciuta per le sue interpretazioni in film e serie di rilievo, è stata nominata madrina della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. In tale contesto, Fotaras ha condiviso riflessioni sulla competizione tra giovani attori, avvertendo che una generazione cresciuta con i social media rischia di normalizzare una competizione tossica se non ne analizza i meccanismi. L'attrice ha evidenziato come, oltre alla rivalità, esista la possibilità di collaborazione e solidarietà femminile tra colleghe, un aspetto che cerca attivamente di promuovere nel suo ambiente professionale.

Collaborazione e solidarietà tra artiste

Fotaras ha sottolineato la fattibilità e l'importanza della solidarietà femminile, spiegando il suo impegno nel fare squadra con altre attrici, pur riconoscendo che non sempre è un percorso semplice. Il suo nuovo ruolo di madrina del festival è vissuto con responsabilità e gratitudine, considerandolo un segnale significativo e un impegno. L'attrice intende portare avanti proposte per un nuovo cinema. Ha descritto la nomina come una sorpresa accolta con gioia, specialmente per la storia e il prestigio della manifestazione.

Esperienze internazionali e la visione di un'artista indipendente

Nel corso della sua carriera, Fotaras ha partecipato a produzioni italiane e internazionali, lavorando con registi come John Turturro, Rupert Everett e Terrence Malick.

Da queste esperienze ha tratto una lezione cruciale: la libertà artistica, frutto anche di sacrifici personali. L'attrice ha affermato che il talento da solo non basta; oggi è essenziale essere flessibili e adattabili ai cambiamenti, continuando a studiare per mantenere l'indipendenza artistica. Ha inoltre evidenziato la vulnerabilità come risorsa, raccontando come la paura di stare da sola le abbia insegnato molto e come riconoscere le proprie fragilità possa cambiare la prospettiva personale e professionale.

Inclusività, opportunità e il sogno di una generazione

Fotaras ha espresso il desiderio di un sistema cinematografico italiano più inclusivo e ricco di opportunità, auspicando un miglioramento anche grazie all'azione delle associazioni di settore.

L'attrice vuole lasciare un'impronta che possa muovere le persone, sottolineando l'importanza per l'artista di esprimere ciò che sente e vive. Infine, ha condiviso il suo sogno più grande per la propria generazione: che possa vivere con maggiore spensieratezza e gioia, e che sia in grado di sognare in grande.