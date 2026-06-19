Francesca Michielin è stata ufficialmente designata come una delle madrine del Roma Pride 2026, un evento che si conferma tra i più significativi per la comunità LGBTQIA+ e per chi si impegna a favore dei diritti civili in Italia. L’artista ha spiegato il senso della sua partecipazione, sottolineando come il Pride rappresenti un’occasione cruciale per ribadire che la Repubblica deve essere davvero di tutti. Michielin ha enfatizzato che l’approccio non è quello di una visione normocentrica che mira a includere qualcuno percepito come diverso, ma piuttosto quello di una convivenza autentica e paritaria, in cui tutti vivono pienamente la propria diversità.

Le 'ambassadors' per i diritti e la libertà

Accanto a Francesca Michielin, anche Levante e Margherita Vicario sono state annunciate come 'ambassadors' ufficiali della manifestazione. Le tre artiste prenderanno parte alla grande parata del 20 giugno, mettendo a disposizione la loro autorevole voce e significativa visibilità per sostenere e promuovere le istanze della comunità LGBTQIA+. Gli organizzatori del Roma Pride hanno rimarcato quanto la presenza di figure pubbliche sia fondamentale per amplificare il messaggio del Pride, permettendo di portare le rivendicazioni più lontano e di raggiungere un pubblico più ampio. Il Roma Pride si configura così come uno spazio intrinsecamente politico, culturale e umano, che si costruisce e si rafforza giorno dopo giorno, insieme a chi lo attraversa e lo sostiene.

Un invito al dialogo e alla responsabilità collettiva

Durante le sue dichiarazioni, Francesca Michielin ha commentato la possibilità di un invito al generale Vannacci, auspicando che egli possa rivedere alcune delle sue posizioni, definite dall’artista fondate su basi poco realistiche. Michielin ha ribadito con forza un concetto chiave: la libertà non è mai un fatto individuale, ma una condizione che deve essere garantita a tutte e tutti. Per questo, il Pride non è solo una festa, ma incarna una profonda responsabilità collettiva. La partecipazione congiunta delle tre madrine vuole essere un segnale forte in un momento storico delicato, in cui i diritti civili sono oggetto di discussione e gli spazi di libertà rischiano concretamente di restringersi.

Il Roma Pride 2026 si conferma un appuntamento centrale e irrinunciabile per la promozione e la tutela dei diritti, della libertà e dell’autodeterminazione, ribadendo il suo ruolo di spazio aperto, plurale e partecipato.