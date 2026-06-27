Francesca Michielin e Davide Spigarolo si sono uniti in matrimonio a Bassano del Grappa, città natale della cantautrice. L'annuncio è giunto tramite una serie di scatti condivisi dall'artista sui suoi profili social, che la ritraggono insieme al neo-marito su una Vespa, in un chiaro omaggio all'iconica scena di 'Vacanze romane'. La cerimonia intima si è svolta nella suggestiva Pieve di Sant’Eusebio, alla presenza di pochi e selezionati amici e familiari, lontano dai riflettori.

Il “sì” e i dettagli della celebrazione

La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” venerdì 26 giugno, scegliendo una celebrazione dal carattere profondamente personale e riservato.

Un momento di grande emozione è stato quando Francesca Michielin ha sorpreso tutti gli invitati, intonando “Hallelujah” delle Haim. L'omelia, tenuta dall'abate don Andrea Guglielmi, ha saputo intrecciare con delicatezza riferimenti alla brillante carriera musicale della sposa e al passato sportivo di Davide Spigarolo, ex atleta specializzato nel salto in alto. A fare da cornice a questo evento speciale, la chiesa era adornata con un tripudio di girasoli, fiori particolarmente cari alla cantante, che hanno contribuito a creare un'atmosfera calda e accogliente.

Fuga romantica in Vespa e un tocco cinematografico

Distinguendosi dalle consuetudini, gli sposi hanno optato per una disposizione inusuale durante la funzione, scegliendo di sedersi non davanti all'altare, ma tra i tre sacerdoti che hanno officiato il rito.

Al termine della messa nuziale, Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno dato vita a una vera e propria fuga romantica: sono saliti a bordo di una Vespa rossa, dirigendosi verso una destinazione segreta dove hanno proseguito i festeggiamenti per l'inizio della loro vita matrimoniale. Questo gesto, evocativo dell'immaginario cinematografico, ha aggiunto un elemento di originalità e un tocco di magia all'intera giornata, rendendola ancor più memorabile.

Chi è Francesca Michielin: un profilo artistico

Nata anch'essa a Bassano del Grappa, Francesca Michielin è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo. La sua carriera è contraddistinta da una notevole versatilità artistica, che l'ha portata a esibirsi in numerosi festival di prestigio e a collaborare con svariati artisti di fama.

Nel corso degli anni, ha ottenuto importanti riconoscimenti per la sua capacità di esplorare e spaziare con maestria tra generi musicali differenti, nonché per la profondità e l'intensità dei suoi testi, che ne fanno un'artista completa e apprezzata dal pubblico e dalla critica.