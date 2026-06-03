Francesca Michielin torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Strega Comanda”, disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, trae ispirazione da uno dei giochi più iconici dell’infanzia italiana, reinterpretandolo in chiave contemporanea. “Strega Comanda” anticipa l’uscita dell’album “Magia Bianca”, atteso per il 12 giugno. Questo nuovo progetto discografico si presenta come un concept album, caratterizzato da atmosfere dungeon synth, influenze medievali e anni Ottanta, arricchito da un immaginario del tutto inedito.

Nel testo, la figura della strega si trasforma da colei che detta le regole del gioco a simbolo della capacità di prendere in mano la propria storia, scegliendo liberamente identità e colori. Questo messaggio veicola una potente allegoria di autodeterminazione, pluralità e libertà, conferendo al pezzo un significato profondo che va oltre il semplice riferimento ludico. La canzone si inserisce in una narrazione pop giocosa ma immediata, particolarmente attenta ai temi dell’identità e dell’inclusione.

Il “Strega Comanda Summer Tour”

Contestualmente al lancio del singolo, Francesca Michielin annuncia lo “Strega Comanda Summer Tour”, prodotto da Vivo Concerti. La tournée estiva attraverserà l’Italia da nord a sud, proponendo una doppia formula: esibizioni in trio acustico e con la full band.

Il tour prenderà il via subito dopo la pubblicazione del brano e anticiperà un nuovo ciclo di concerti teatrali previsti per l’autunno.

Le prime date confermate del tour sono: il 7 giugno a Fonni (NU) nel Chiostro Convento Francescano; l’11 giugno a Casal Bordino (CH) in Piazza Giovanni Paolo I; il 5 luglio ad Agliasco Paesana (CN) per Suoni del Monviso; il 18 luglio a Belluno presso Dolomiti Arena; il 2 agosto a Gliaca di Piraino (ME) nell’ambito di Estate Piraino 2026; il 5 agosto a Sant’Anna a Gressoney-La-Trinité (AO) per Da Aosta ai 4Mila; l’8 agosto a Gavorrano (GR) al Teatro delle Rocce; il 12 agosto ad Agerola (NA) per il Festival sui sentieri degli Dei; il 19 agosto a Laureana di Borrello (RC) in Piazza Santa Maria della Minerva; e il 29 agosto a Roseto degli Abruzzi (TE) in Piazza Filippone Thaulero.

Impegno e Nuove Prospettive Artistiche

L’annuncio del singolo, avvenuto il 1° giugno all’inizio del Pride Month, assume un significato particolare nel contesto dell’impegno civile e culturale dell’artista. Francesca Michielin è infatti tra le ambassador del Roma Pride 2026, insieme a Levante e Margherita Vicario. Questo ruolo rafforza ulteriormente il messaggio centrale di autodeterminazione e inclusione già intrinseco nel brano e nell’immaginario che accompagna l’intero progetto musicale.

L’aspetto visivo è altrettanto rilevante: il videoclip ufficiale di “Strega Comanda” è stato girato durante il MI AMI Festival, dove l’artista si è esibita adottando lo pseudonimo Costanza D’Este, offrendo così una prima anticipazione live del suo nuovo lavoro.

L’album “Magia Bianca” promette un percorso narrativo ricco di riferimenti all’immaginario di dame e streghe, creando un dialogo costante tra epoche diverse e una visione contemporanea del potere femminile e dell’affermazione personale. Ogni elemento contribuisce a delineare una proposta musicale e culturale che trova nella pluralità e nella libertà di espressione i suoi pilastri fondamentali.