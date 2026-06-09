Francesca Michielin torna sulla scena musicale con il suo nuovo album, “Magia Bianca”, in uscita il 12 giugno 2026. L'artista veneta ha scelto una cornice fantasy per veicolare un messaggio profondamente politico, affrontando temi attuali attraverso la figura della strega, simbolo di un pensiero ribelle e non conforme. Michielin ha spiegato di essersi interrogata sul proprio ruolo nella società musicale contemporanea, optando per il mondo fantasy come “pretesto per parlare dell’attualità”. La strega, per lei, rappresenta “la persona che esprime la propria libertà e decide di non essere accomodante”.

L’album si compone di nove tracce, concepite come una suite, unite da transizioni sia testuali che musicali, creando un racconto coeso e unitario.

Il brano di apertura, “1484”, evoca l'anno della bolla papale che diede il via alla caccia alle streghe, offrendo una riflessione sui meccanismi di esclusione e sull’importanza di accettare l’imperfezione e la libertà di essere fuori dagli schemi. Michielin sottolinea l'attualità del concetto di “strega”: “Tutte le volte che le donne non sono sotto il controllo maschile e sfuggono alla visione conforme diventano delle streghe”. Il tema dei “roghi digitali” emerge come metafora delle moderne forme di attacco e delegittimazione, particolarmente diffuse in rete.

Sonorità e messaggio: tra politica, femminismo e immaginario fantasy

Lo stile musicale di “Magia Bianca” si distingue per originalità, spaziando dal dungeon synth a suggestioni fantasy, con richiami pop che lo inseriscono nel panorama contemporaneo. La canzone “Feral girl” si configura come la traccia più esplicitamente politica dell'album, descritta dall’artista come la ricerca di “un incantesimo contro il tecnofeudalesimo”. Michielin riflette sulla necessità di consapevolezza: “Se le big tech ci sfruttano come fossimo servi della gleba, dobbiamo capire come non farci sfruttare e provare a essere uniti, senza essere scagliati gli uni contro gli altri”. I testi e le musiche sono intrisi di riferimenti femministi, come la reinterpretazione della filastrocca “che bel castello” in chiave moderna e inclusiva, a sottolineare l’importanza della libertà e della solidarietà femminile.

Un altro brano significativo è “Il canto delle anguane”, caratterizzato da un forte tono evocativo e arricchito dalla partecipazione vocale di Patrizia Laquidara, che dà vita alle creature delle leggende venete. L’immaginario creato mescola fiaba e attualità, connettendo narrazioni arcaiche alla società contemporanea.

Il “Strega comanda Summer tour” e l'evoluzione artistica

A supporto del nuovo lavoro discografico, Francesca Michielin ha annunciato il “Strega comanda Summer tour”, che la vedrà esibirsi nell'estate 2026. Il tour presenterà due formazioni interamente femminili: un trio acustico, battezzato “electro-barcore”, che riarrangerà i brani in uno stile che fonde “taverna medievale e videogioco Final Fantasy”, e una full band.

Questa scelta rafforza il messaggio di coesione e autonomia che permea l'intero progetto. L’artista ha enfatizzato la natura di missione del suo percorso professionale: “Fare questo mestiere, almeno per me, è una missione. Ho 31 anni e da 15 sono in questo mondo. Scelgo di fare ciò che sento realmente”.

“Magia Bianca” si conferma un progetto coerente e ben strutturato, sia nel concept che nell’esecuzione, valorizzando l’immaginario e la riflessione critica in parallelo all’innovazione musicale. Michielin, con una carriera avviata nel 2011 e consolidata da numerose esperienze, continua a distinguersi per l’impegno civile e la costante ricerca creativa. Le diverse configurazioni dei concerti mirano a offrire al pubblico esperienze variegate, arricchendo ulteriormente la proposta artistica dell’estate 2026.