È stato pubblicato il nuovo singolo "Non Dovrei Non Dovresti", frutto della collaborazione artistica tra Francesco Renga e Giusy Ferreri. Il brano è disponibile dal 19 giugno 2026. Edita da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, questa ballad intensa e contemporanea esplora il dolore di un amore sospeso, caratterizzato da parole non dette, rimpianti e desideri inappagati.

Il testo della canzone è stato scritto da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci, con la musica composta da Rino Malatesta. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando il brano in un dialogo autentico e profondo.

Le voci di Renga e Ferreri si intrecciano, esplorando gli stati d'animo contrastanti di una relazione al termine, evidenziando la loro inconfondibile personalità artistica e la capacità di fondere eleganza melodica e intensità comunicativa.

La collaborazione e i tour live

La sinergia tra Francesco Renga e Giusy Ferreri ha avuto origine al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata delle cover, i due artisti hanno reinterpretato "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie. Renga era in gara con "Il meglio di me". Da quell'incontro è scaturito il desiderio di unire nuovamente le loro voci per un progetto discografico, culminato in questa nuova ballad.

Entrambi gli artisti sono attualmente impegnati in tournée estive in Italia.

Giusy Ferreri prosegue con il suo "Live 2026" fino a settembre inoltrato, con tappe a Savona, Campomarino, Monte San Giovanni Campano, Venosa e Bernalda. Francesco Renga è protagonista del suo "Live Estate 2026", tour iniziato il 9 maggio e che si concluderà il 18 settembre ad Arzachena, toccando Sicilia, Liguria e Campania.

Dopo l'estate, Francesco Renga tornerà sul palco nell'autunno 2026 con "Live teatri 2026", dal 3 ottobre a Milano (Teatro Arcimboldi) al 6 novembre a Padova (Gran Teatro Geox). La ballad "Non Dovrei Non Dovresti" conferma la sinergia artistica già dimostrata al Festival di Sanremo 2026, rafforzando la riconoscibilità di Renga e Ferreri nel panorama pop italiano e la loro volontà di esplorare la complessità delle relazioni amorose.