Franco Nero, icona del cinema italiano con oltre duecentocinquanta film all'attivo, ha ribadito il suo inesauribile desiderio di recitare al Festival di Taormina. A ottantatré anni, l'attore ha categoricamente smentito l'idea di un ritiro, affermando: «Altro che fine carriera, devo fare ancora tanti film così di nostalgia ne parleremo un’altra volta». Un'affermazione che sottolinea il suo spirito indomito e la costante ricerca di nuove sfide artistiche.

Nel corso dell'incontro, Nero ha condiviso aspetti della sua vita privata e professionale, definendo Vanessa Redgrave, madre dei suoi figli, «la donna più importante della mia vita».

Ha poi ripercorso alcuni dei suoi ruoli più significativi, interpretando eroi nazionali come Garibaldi in Italia, Arpad in Ungheria e Banovic Strahinja in Jugoslavia. L'attore ha anche rivelato un progetto mai realizzato: quello su Atatürk, per il quale si recò a Istanbul. «Mi dissero che avevo la faccia giusta per il personaggio, ma quando nel cinema entrano troppo la politica e i governi spesso i progetti non si realizzano», ha spiegato.

Il rapporto con il cinema e la televisione

La carriera di Franco Nero è stata caratterizzata da scelte precise, che lo hanno visto alternare produzioni popolari a film d'autore. Ha collaborato con registi del calibro di Elio Petri, Florestano Vancini, Damiano Damiani, Luis Buñuel e Claude Chabrol, mantenendo sempre un'ampia versatilità.

«Facevo un western e poi un film d’autore, avrei potuto fare una carriera diversa se mi fossi concentrato solo sui film commerciali», ha dichiarato, ricordando di aver rifiutato ruoli iconici come quello in Lo chiamavano Trinità e nella serie La Piovra, a causa della sua avversione per la televisione. Questa posizione si estende anche alla serialità contemporanea: «Le detesto, non guardo piattaforme, guardo solo i film. In tv guardo soprattutto lo sport: calcio, tennis, boxe, praticamente tutti. E poi il telegiornale, per tenermi informato».

La sua sensibilità si estende anche all'attualità globale, con particolare attenzione agli eventi geopolitici. «Siamo in un momento di guerra. Prima Putin e l’Ucraina, poi Netanyahu e Gaza, e ora l’Iran.

Migliaia, migliaia, migliaia di palestinesi massacrati. Ventitremila bambini», ha affermato con profonda preoccupazione. Da questa riflessione è nata una canzone, intitolata Un mare di piccoli lenzuoli bianchi, composta durante un viaggio in treno con il suo sceneggiatore. «Sono molto orgoglioso di averla fatta. Ho chiesto a qualche cantante di cantarla, ma hanno paura. Vogliono fare le loro canzonette, non esporsi politicamente», ha raccontato Nero, evidenziando la difficoltà di affrontare temi scomodi nel panorama musicale attuale.

Un entusiasmo che non conosce età

Nonostante la lunga carriera e l'età, Franco Nero si descrive con orgoglio come «un eterno bambino». «Quando qualcuno me lo dice non mi offendo, anzi, mi fa piacere.

Lo sono in tutto, nei rapporti con gli altri, nel modo di affrontare la vita, nelle relazioni. Credo sia una caratteristica che mi accompagna da sempre», ha spiegato, sottolineando la sua vitalità. L'attore ha rivelato che la sua principale paura non è il tempo che passa, bensì le malattie e la sofferenza prolungata. «Se uno ha un incidente o muore è una cosa, ma la sofferenza prolungata è ciò che temo di più», ha confessato, esprimendo una visione lucida e pragmatica dell'esistenza.

Il legame con Vanessa Redgrave, iniziato nel 1967 sul set di Camelot, rappresenta un capitolo fondamentale nella vita di Nero. Tra i suoi ricordi più cari figurano serate di gala come il David di Donatello del 1968, al quale partecipò proprio con Redgrave, e gli incontri con personalità del calibro di Sidney Poitier e Vittorio De Sica.

La sua visione del mondo si riflette anche nel desiderio di trasmettere valori e amore ai nipoti, ribadendo l'importanza dell'entusiasmo e della curiosità come motori della sua inesauribile vitalità artistica e personale.