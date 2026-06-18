È uno dei nomi che ha sorpreso molti studenti alla prima prova della maturità. Il testo proposto è tratto dal saggio “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” (2021), firmato dal sociologo Frank Furedi, autore noto per le sue analisi critiche delle società occidentali contemporanee.

Nato nel 1948 in Ungheria e cresciuto tra Canada e Regno Unito dopo l’esilio seguito alla rivoluzione del 1956, Furedi è oggi professore emerito di Sociologia all’Università del Kent e autore di una trentina di volumi dedicati alla sociologia della conoscenza, dell’educazione e delle dinamiche culturali nelle società occidentali.

Il pensiero sui confini e la critica alla globalizzazione

Nel saggio proposto, Furedi affronta il tema dei confini in un’epoca segnata da globalizzazione e migrazioni di massa. In questo contesto, osserva come nel dibattito pubblico si moltiplichino gli appelli a “abbattere le frontiere”, mentre il concetto stesso di confine viene spesso considerato superato, discriminatorio o reazionario.

Secondo lo studioso, però, nelle società occidentali contemporanee anche le tradizionali linee di demarcazione tra pubblico e privato, tra uomini e donne, tra adulti e bambini o tra cittadini e non cittadini vengono frequentemente messe in discussione, giudicate arbitrarie o ingiuste.

Il paradosso, secondo Furedi, è che proprio mentre la politica dell’identità tende a negare i confini tradizionali, finisce per crearne di nuovi, di natura simbolica e culturale.

Da qui la sua tesi centrale: la necessità di riscoprire il valore del tracciare confini come elemento di ordine e consapevolezza sociale.

Tra i suoi lavori più noti figura anche “Cultura della paura”, in cui analizza l’ossessione delle società occidentali per la sicurezza e la rimozione del rischio. In Italia sono stati pubblicati diversi suoi libri, tra cui Il nuovo conformismo, Che fine hanno fatto gli intellettuali?, Fatica sprecata e Contro la psicologia.

Un intellettuale tra teoria critica e controversie

Negli anni Ottanta Furedi è stato tra i fondatori del Revolutionary Communist Party britannico, per poi progressivamente distaccarsi da quelle posizioni e sviluppare una critica del progressismo contemporaneo e della cosiddetta cancel culture.

Oggi guida il Mathias Corvinus Collegium, un think tank conservatore vicino all’ex premier ungherese Viktor Orbán. Un ruolo che ha contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sulla sua figura, rendendolo uno degli intellettuali più discussi nel panorama sociologico europeo contemporaneo.