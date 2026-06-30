La Galleria d’Arte Moderna di Torino (GAM) si prepara a un’importante fase di rigenerazione, che la proietta nel futuro mantenendo salde le sue radici storiche. Il progetto, vincitore di un concorso internazionale e firmato dall’olandese MVRDV, Balance Architettura ed EP&S Group di Torino, prevede l’aggiunta di oltre 2.600 metri quadrati di spazi espositivi e la creazione di una grande piazza civica, concepita come luogo di incontro e piattaforma culturale. Questo intervento rappresenta uno dei più significativi investimenti museali a livello nazionale ed europeo, con un budget complessivo di 27,5 milioni di euro, reso possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’inizio dei lavori è programmato tra settembre e dicembre 2027, mentre dal primo luglio la GAM ospita un’esposizione dedicata ai vincitori e ai finalisti del concorso.

Per Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei, il progetto guarda ai nuovi modelli di fruizione per il pubblico di domani, sottolineando il ruolo sociale dei musei e l’attenzione alla sostenibilità. Chiara Bertola, direttrice della GAM, ha ricordato come il progetto originale del 1959 fosse “avveniristico, moderno ed europeo”. Secondo Bertola, il museo era stato per anni “nascosto”, perdendo l’apertura iniziale, che ora viene riscoperta con un progetto che “riconnette l’astronave atterrata nel ’59 al tessuto della città”.

Un obiettivo primario della trasformazione è rendere più accessibile e fruibile il vasto patrimonio museale della GAM, composto da 47.000 opere, di cui solo il 2% è attualmente esposto. L’ampliamento delle superfici espositive interesserà in particolare il piano seminterrato e il piano terra, che sarà trasformato in uno spazio ibrido, anche espositivo.

Un'infrastruttura culturale strategica per il territorio

Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha definito l’iniziativa “una vera infrastruttura per il futuro, un progetto di impatto e sviluppo strategico per il territorio e per il Paese”, assicurando il completo stanziamento delle risorse necessarie, anche se dovessero superare quelle inizialmente previste.

Il sindaco Stefano Lo Russo ha evidenziato come la GAM sia “tra i più importanti patrimoni museali in Europa e al mondo”, e che questo progetto si inserisce nella strategia cittadina di porre la cultura al centro come motore di coesione e sviluppo.

Il team di progettazione, guidato da MVRDV e dagli studi torinesi BALANCE Architettura ed EP&S Group, ha prevalso su 49 studi internazionali. La loro proposta mira a integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità dell’esperienza museale, valorizzando l’identità architettonica originale dell’edificio e rafforzando il suo legame con la città. Il piano include strategie per ottimizzare accessibilità, sicurezza e fruibilità, oltre a ridurre l’impatto ambientale.

Prevede inoltre la creazione di una piazza pienamente integrata nel contesto urbano, concepita come spazio di interazione e partecipazione civica.

La GAM: storia, identità e visione per il futuro

La GAM, progettata nel 1959 da Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, è stata il primo museo italiano a includere una sezione d’arte contemporanea sin dalla sua fondazione. Questa tradizione di apertura e sperimentazione è stata riaffermata dal team vincitore, che ha sottolineato come “questo luogo ha una lunga e preziosa storia che merita di essere valorizzata nel tempo”. Il progetto è descritto come “innanzitutto un progetto di apertura”, con l’obiettivo di “aprire la cultura alla città e invitare le persone a vivere tutti gli spazi, fino al piano interrato e ai depositi”.

L’approccio adottato mira a riconfigurare il museo come un ambiente dinamico e pienamente accessibile, “capace di coniugare il rispetto degli interni storici con una grande flessibilità per future configurazioni espositive”. La presentazione ufficiale del progetto al pubblico è attesa per l’inizio del 2026, dopo le necessarie verifiche procedurali. Un’azione di rilancio che si inserisce nel solco della storia e dell’identità sperimentale della GAM, con l’obiettivo di consolidarla come un nodo centrale per la vita culturale urbana e nazionale.