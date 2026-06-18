Il Gardaland Summer Festival torna il 27 giugno 2026, inaugurando le notti al parco con musica, spettacolo e adrenalina. Sul palco artisti: Baby K, Dargen D’Amico, Merk & Kremont e Mr. Rain.

Baby K porterà le sue hit estive, mentre Dargen D’Amico farà ballare con il suo stile “cantautorap”. Completano il cast Merk & Kremont (tra i pochi dj e producer italiani in Top 100) e Mr. Rain.

Organizzato da FMedia con RTL 102.5, radio partner, l'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5 in radiovisione (canali 36 DTT, 736 Sky) in streaming.

Conducono Angelo Baiguini e Jessica Brugali.

Dalla mezzanotte, "La Discoteca Nazionale" con dj Sautufau fino all'una. Il festival segna anche l'inizio di Gardaland Night is Magic: dal 28 giugno, il parco prolungherà l'apertura fino alle 23, offrendo tredici ore di emozioni tra attrazioni, spettacoli, aree tematizzate e aperitivi, nell'atmosfera di Gardaland Park illuminato.

Gardaland Night is Magic: aperture serali fino al 6 settembre

Il programma "Gardaland Night is Magic" si terrà dal 27 giugno al 6 settembre 2026, con aperture serali dalle 18 alle 23, permettendo di vivere le attrazioni in orario esteso, sotto le stelle.

Il contesto di Gardaland Resort e la stagione 2026

Situato a Castelnuovo del Garda (Verona), Gardaland Resort è tra i principali parchi d'attrazioni in Italia.

Inaugurato il 19 luglio 1975, comprende Gardaland Park, Sea-Life Aquarium, Legoland Water Park e 3 hotel tematici. Dal 2006 proprietà di Merlin Entertainments, si estende su circa 200.000 m², parte di un complesso di 520.000 m². La stagione 2026 di Gardaland Park, dal 28 marzo 2026 al 6 gennaio 2027, prevede sette mesi di apertura continua, con eventi come "Night is Magic", "Oktoberfest", "Magic Halloween" e "Magic Winter".