Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano un’importante occasione di divulgazione del patrimonio archeologico e un mezzo efficace per avvicinare il pubblico al valore degli scavi e al complesso processo della ricerca sul campo.

Grazie al lavoro delle Soprintendenze, vengono aperti siti solitamente non accessibili, consentendo ai visitatori di osservare direttamente i cantieri archeologici e di comprendere la complessità delle attività svolte: tempi lunghi, risorse impiegate e anche le difficoltà operative che, pur rappresentando un “disagio”, sono indispensabili per la ricostruzione della storia di un Paese.

"Le Giornate Europee dell'Archeologia sono un importante strumento per diffondere le conoscenze del patrimonio archeologico, per avvicinare la comunità al valore e al processo degli scavi archeologici. Grazie alle Soprintendenze apriamo i siti generalmente inaccessibili al pubblico e mostriamo attraverso i cantieri la complessità del lavoro archeologico, i tempi, i costi, i 'disagi' che creano ma che permettono di raccontare la storia di un Paese. Si potrà assistere a tutti i processi e capire meglio come funziona il lavoro dell'archeologia".

Le parole dei protagonisti

Sono queste le parole di Luigi La Rocca, capodipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, pronunciate in occasione della presentazione al Ministero della Cultura del programma italiano dedicato alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), che si svolgeranno dal 12 al 14 giugno con il coordinamento della Direzione generale Musei e della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

"È un appuntamento centrale per il dialogo tra archeologia e società - prosegue Luigi La Rocca - e il valore aggiunto dell’edizione di quest’anno, definito dall’Italia nel forum europeo dello scorso marzo, è il tema comune 'Archeologia in corso', che mette al centro il processo della ricerca archeologica, valorizzando il 'dietro le quinte' del lavoro e gli spazi della conoscenza e della narrazione, promuovendone l’apertura al pubblico".

"È una festa dell’archeologia pensata dall’Istituto centrale per l’archeologia in sinergia con la direzione del Dipartimento della tutela - commenta Mirella Serlorenzi, direttrice dell’Istituto Centrale per l’Archeologia - per restituire al pubblico il risultato del grande lavoro svolto dagli uffici ministeriali nella tutela dei valori storici dei territori, insieme a università, enti locali e associazioni".

"L’apertura di oltre 100 cantieri, laboratori e spazi poco conosciuti permette di avvicinare i cittadini al nostro patrimonio - prosegue la direttrice - Portiamo la gente lì dove il passato prende forma".

"Le Giornate Europee verranno inaugurate al Complesso monumentale del San Michele - spiega Annalisa Falcone dell’Istituto centrale - dove verranno presentate le tante attività previste, dalle visite guidate ai laboratori, dalle escursioni alle tavole rotonde".