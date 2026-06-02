Genova si prepara ad accogliere la quarta edizione della rassegna "Una città per tutti-Musica nei quartieri di Genova", un'iniziativa che propone nove concerti itineranti dedicati alla valorizzazione dei beni culturali e dei luoghi di aggregazione meno conosciuti. Il ciclo di appuntamenti, che si estende dai Municipi Medio Levante e Levante, dalla Foce a Nervi, è stato ideato da Stefano Bagliano, direttore del Collegium Pro Musica, e gode del sostegno e del patrocinio del Ministero per la Cultura e del Comune di Genova. L'obiettivo primario è promuovere la riscoperta di chiese, monasteri e spazi multifunzionali, portando la musica in contesti solitamente esclusi dai circuiti del turismo di massa.

La rassegna prenderà il via il 4 giugno nel suggestivo monastero di Santa Chiara a San Martino. Qui, il concerto inaugurale vedrà protagonista l’Archicembalo Ensemble – formato da Marcello Bianchi al violino, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo – con un repertorio che spazia da Vivaldi a Scarlatti, Corelli, Mascitti e Bellinzani. L'evento sarà preceduto dall'esibizione del Dolce Consort Ensemble di flauti dolci dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Battista. Sempre a Santa Chiara, il 10 giugno, si terrà un laboratorio e una performance musicale a cura dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Cantore dell’IC Montaldo e del liceo musicale Pertini, frutto della collaborazione con l’Associazione Amici di Santa Chiara.

Il programma tra luoghi storici e iniziative inclusive

Il calendario musicale proseguirà il 14 giugno nella chiesa di Nostra Signora della Mercede e Sant’Erasmo a Nervi, dove Enrico Di Felice si esibirà al flauto traverso barocco insieme all’Ensemble Felix Musici. Successivamente, il 18 giugno, l’Oratorio di Sant’Erasmo a Quinto ospiterà il Quartetto d’archi Voxonus e il flautista Stefano Bagliano, che proporranno musiche di Mozart e Carl Philipp Emanuel Bach. Quest'occasione includerà anche un laboratorio musicale pensato per i bambini della Scuola dell’Infanzia Burlando, rafforzando l'aspetto educativo e intergenerazionale dell'evento.

Un momento significativo della programmazione è fissato per il 23 giugno nella chiesa di Santa Maria del Prato in Albaro, con il concerto di musica sacra della Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima.

Questo complesso vocale a sei voci, diretto da Flavio Colusso, renderà omaggio al cinquecentesimo anniversario di Palestrina, offrendo un'esperienza profonda nella tradizione polifonica. La conclusione della rassegna è prevista per il 9 luglio nello Spazio multifunzionale del Municipio Levante, l'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dove il Trio Lanzini eseguirà brani per clarinetto, violino e violoncello. Tutti i concerti saranno ad offerta libera e avranno una chiara finalità benefica.

Inclusione, educazione e valorizzazione del patrimonio

La rassegna "Una città per tutti-Musica nei quartieri di Genova" si distingue per la sua spiccata vocazione all'inclusione sociale e all'educazione, grazie alla sinergia con scuole e associazioni locali.

L'iniziativa mira a creare una manifestazione realmente accessibile, capace di coniugare qualità musicale, partecipazione sociale, formazione e valorizzazione del patrimonio artistico, con una particolare attenzione alle comunità locali. Il coinvolgimento di giovani musicisti, studenti e bambini testimonia l'impegno a offrire opportunità di crescita e incontro, promuovendo la cooperazione tra professionisti della musica e realtà territoriali.

Questo approccio contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei quartieri genovesi. I concerti si svolgono in luoghi spesso trascurati dai circuiti tradizionali, come il monastero di Santa Chiara, la chiesa di Santa Maria del Prato e lo Spazio multifunzionale dell’ex ospedale di Quarto. Tale scelta permette ai cittadini di riscoprire monumenti storici e spazi collettivi, rafforzando il senso di appartenenza e stimolando una maggiore partecipazione culturale diffusa.