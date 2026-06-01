Il rapper napoletano Geolier pubblica il nuovo singolo "Autorità (Cani randagi)" il 4 giugno 2026, distribuito da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il brano anticipa il "Geolier Stadi 2026", primo tour negli stadi. Dopo la data zero del 6 giugno a Termoli, il tour debutterà il 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano, proseguendo a Roma, Messina e concludendosi con tre concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Anticipato da un teaser, "Autorità (Cani randagi)" è un brano crudo e diretto che esplora rabbia, fame, senso di appartenenza e disillusione, unendo strada, coscienza, istinto e lucidità.

Senza filtri né retorica, conferma la capacità di Geolier di dettare le regole del rap e un rapporto autentico con il pubblico. Segna un traguardo storico: sarà il primo napoletano, dopo Edoardo Bennato (1980), a esibirsi a San Siro e il primo a farlo in napoletano.

Date del tour e festival estivi

Il "Geolier Stadi 2026" include: 6 giugno a Termoli (data zero), 13 giugno a Milano (San Siro), 19 giugno a Roma (Olimpico), 23 giugno a Messina (Franco Scoglio) e tre date sold out a Napoli (Diego Armando Maradona) il 26, 27, 28 giugno. L'estate proseguirà con il "Summer Festival Tour 2026" in eventi chiave: 2 luglio a Firenze, 4 luglio a Bari, 11 luglio a Riccione e 23 agosto a Santa Maria del Cedro.

Le prevendite per concerti e festival sono attive su Ticketone.it e nei punti vendita. Gli appuntamenti permetteranno ai fan di ascoltare le nuove sonorità e ripercorrere la crescita artistica di Geolier, consolidando il suo ruolo centrale nella musica italiana.

Geolier: successi e primati

La nuova uscita segue il successo del quarto album di Geolier, "Tutto è possibile", che ha debuttato al primo posto nelle classifiche FIMI, dominando Top 10 singoli e Top 3 YouTube, un primato assente da oltre due anni. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha costruito una carriera di hit e collaborazioni, affermandosi voce di punta del rap italiano. Il suo concerto a San Siro in napoletano è una consacrazione inedita, dopo Edoardo Bennato (1980). L'impatto sulle classifiche e la presenza sui palchi testimoniano la sua crescita esponenziale, portando temi urbani e linguaggio di strada a un vasto pubblico con forte identità.