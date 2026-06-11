Georgia Mos, una delle dj e producer più acclamate e seguite nel panorama musicale italiano, torna a far ballare il pubblico con il suo nuovissimo singolo, intitolato ‘Pasaporte’. Questa traccia, realizzata in collaborazione con Kanu, è destinata a diventare la colonna sonora dei dancefloor estivi, grazie alle sue inconfondibili sonorità Afro House. L'artista non si limita al lancio discografico, ma si prepara anche a intraprendere il ‘Georgia Mos summer tour’, un'ampia serie di esibizioni che la vedranno protagonista nei più prestigiosi club e festival sia in Italia che in tutta Europa.

Con questo doppio annuncio, Georgia Mos conferma la sua posizione di rilievo sulla scena internazionale, portando la sua energia e il suo stile inconfondibile a un pubblico sempre più vasto.

‘Pasaporte’: un inno al viaggio e alla libertà

Il brano ‘Pasaporte’ si distingue per il suo forte carattere internazionale, un tratto distintivo che permea sia le sue evocative sonorità che il suo messaggio profondo. La produzione musicale è un sapiente mix di groove Afro House, arricchito da influenze globali che creano un'atmosfera vibrante e coinvolgente. A impreziosire ulteriormente la traccia è la voce della stessa Georgia Mos, che interpreta il brano interamente in spagnolo, conferendo un tocco autentico e cosmopolita.

Le melodie e i ritmi di ‘Pasaporte’ sono stati concepiti per evocare scenari estivi da sogno e destinazioni iconiche, come le spiagge scintillanti di Mykonos, le notti vibranti di Ibiza e l'energia inarrestabile di Miami. Il risultato è una composizione pensata per accompagnare chi è costantemente in movimento, chi considera il mondo la propria casa e chi abbraccia l'idea di vivere senza confini. Attraverso ‘Pasaporte’, Georgia Mos e Kanu firmano un pezzo che non solo unisce ritmi irresistibili e influenze culturali diverse, ma veicola anche un messaggio universale: quello di lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla sete di scoperta, esplorando ciò che si trova oltre la prossima partenza.

Il ‘Georgia Mos summer tour’: un'estate all'insegna della musica

Parallelamente all'uscita del suo nuovo singolo, Georgia Mos si appresta a dare il via al suo attesissimo ‘Georgia Mos summer tour’. Questo tour estivo la condurrà sui palchi dei principali club e festival sia sul territorio italiano che in numerose capitali e città europee, consolidando la sua presenza come una delle dj e producer più dinamiche e richieste. L'artista avrà l'opportunità di presentare dal vivo le sue ultime produzioni, incluso l'energico singolo ‘Pasaporte’, coinvolgendo il pubblico con le sue performance cariche di energia e la sua selezione musicale all'avanguardia. Il tour rappresenta un momento cruciale per Georgia Mos, che continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e di creare un legame profondo con i suoi fan, proponendo progetti musicali dal respiro globale e mantenendo un ruolo di spicco nella scena dance internazionale. Questo nuovo capitolo della sua carriera sottolinea la sua costante evoluzione artistica e la sua dedizione a esplorare nuove frontiere musicali.