Il celebre conduttore televisivo Gerry Scotti è stato insignito del prestigioso Premio Internazionale Gerolamo Cardano 2026. La cerimonia di conferimento si è svolta oggi, 9 giugno 2026, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, un evento che ha celebrato il contributo di Scotti alla cultura e alla comunicazione. Il riconoscimento, giunto alla sua 38ª edizione, è stato istituito nel 1989 dal Rotary Club Pavia e viene attribuito annualmente a personalità di spicco che si sono distinte per alti contributi al progresso delle Scienze Umane e Sperimentali, delle Arti Libere e Applicate.

La commissione giudicatrice, presieduta da Dario Mantovani, docente dell’Università di Pavia e del Collège de France di Parigi, ha motivato la scelta di Scotti per il suo ruolo significativo nel rendere popolare la cultura e nell’aver saputo affermare uno stile autorevole di “civile familiarità” con il pubblico televisivo. Durante la cerimonia, il conduttore, noto volto di numerosi programmi di successo, ha tenuto una Lectio Magistralis intitolata “Dal villaggio di campagna al villaggio globale”, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera e offrendo una prospettiva inedita sulla storia della televisione italiana, di cui è stato ed è protagonista.

Il valore del Premio Gerolamo Cardano e le motivazioni

Il Premio Internazionale Gerolamo Cardano, intitolato al celebre scienziato e poliedrico intellettuale rinascimentale vissuto tra il 1501 e il 1576, nasce con l’obiettivo di valorizzare figure capaci di veicolare e accrescere la cultura, con un forte legame con Pavia e il suo prestigioso Ateneo. L’edizione 2026, assegnata a Gerry Scotti, sottolinea la centralità della capacità comunicativa applicata alla divulgazione e al servizio alla comunità. Nelle motivazioni del premio, è stato riconosciuto a Scotti l’impegno costante nel rendere accessibile la cultura e nel promuovere, attraverso il mezzo televisivo, valori fondamentali come la civiltà, il servizio e la tolleranza.

Nel suo discorso di ringraziamento, Scotti ha espresso un profondo legame con le sue origini: “Sono molto legato a Pavia e alla terra in cui sono nato – ha dichiarato –. Milano è la città in cui mi sono affermato e ho avuto successo. Ma se non avessi avuto la fortuna di crescere in un luogo di provincia, non avrei fatto lo stesso percorso. Il Premio che mi è stato assegnato oggi è un riconoscimento internazionale che mi rende orgoglioso.” Questa dichiarazione evidenzia l’importanza delle radici e del contesto provinciale nella formazione del suo percorso professionale e umano.

L’impegno del Rotary Club Pavia e l’Ateneo pavese

L’Università di Pavia, sede della solenne cerimonia, rappresenta un’istituzione accademica di eccellenza, con una storia che affonda le radici nel XIV secolo.

Il Rotary Club Pavia, ideatore e promotore dell’iniziativa fin dal 1989, su proposta del socio Alberto Gigli Berzolari, ha scelto l’Aula Magna dell’Ateneo pavese come cornice ideale per la consegna del riconoscimento. Questa scelta sottolinea la vocazione del Club a un dialogo aperto con il territorio e la società civile, promuovendo valori di apertura e scambio culturale.

Nel corso delle sue 38 edizioni, il Premio Internazionale Gerolamo Cardano ha onorato figure di grande rilievo nel panorama italiano e internazionale, confermando l’impegno del Rotary a valorizzare la civiltà, il servizio e una professione ispirata a principi etici. Raffaele Stifani, Presidente del Rotary Club Pavia, ha ribadito l’importanza del premio, affermando che “Il Premio Internazionale Gerolamo Cardano rende visibile gli ideali rotariani di civiltà, servizio, tolleranza e impegno nella professione”.

La presenza di Gerry Scotti tra i premiati rafforza ulteriormente il messaggio di un ponte tra cultura, comunicazione e territorio, evidenziando come la provincia italiana possa essere un motore di crescita intellettuale e sociale nel contesto sia nazionale che globale.