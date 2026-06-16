L'edizione 2026 del Memorial Alessandro Troiani, tenutasi il 16 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, ha avuto come ospite a sorpresa Gianna Nannini. La rocker senese ha entusiasmato il pubblico, che ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo benefico. L'evento, diretto artisticamente da Dario Dardust Faini, celebra la memoria di Alessandro Troiani, giovane ascolano scomparso a causa della leucemia, e sostiene l'AIL di Ascoli Piceno e il reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni. Giuliano Agostini, presidente dell'AIL, ha evidenziato l'importanza del Memorial per la raccolta fondi e la visibilità offerta alla città.

Musica e impegno sociale

Organizzato da oltre vent'anni dall'AIL di Ascoli Piceno, il Memorial Alessandro Troiani è una tradizione che onora la memoria di Alessandro, il quale si batté per l'istituzione di un centro di ematologia ad Ascoli. L'evento supporta la ricerca medica e la cura delle malattie ematologiche. Dario Faini ha spiegato la scelta di un impianto musicale più epico, con parte dell'orchestra della Filarmonica Marchigiana, per accompagnare il "super ospite a sorpresa" e artisti come Arisa, il cui talento vocale è stato definito "perfetto", e Levante, riconosciuta per il suo contributo alla musica femminile. Anche Saturnino e Rkomi hanno arricchito la serata. Nonostante i lavori sul Palazzo dei Capitani, l'organizzazione ha garantito la presenza di circa 1.800 spettatori grazie a tribune mobili.

Successo e valore per il territorio

La storica Piazza del Popolo si è confermata il palcoscenico ideale. Il sindaco Marco Fioravanti ha elogiato il successo dell'iniziativa, giunta alla sua ventisettesima edizione, sottolineando il "crescendo costante" e la capacità di Dario Faini di portare "artisti incredibili" ad Ascoli. La vocazione benefica del Memorial Troiani è centrale: i fondi raccolti sono destinati al reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni, diretto dal dottor Piero Galieni, e supportano le attività dell'AIL di Ascoli Piceno OdV (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma). La manifestazione ha mantenuto vivo il ricordo di Alessandro Troiani e ha fornito un contributo tangibile alla salute pubblica, confermando la sua capacità di unire figure di spicco della musica italiana per una serata di profondo valore sociale e culturale.