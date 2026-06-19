I Nastri d’Argento 2026 hanno annunciato i primi premi speciali, che saranno conferiti a Giancarlo Giannini, Barbara Bouchet e Mariano Rigillo. L’edizione di quest’anno celebra l’ottantesimo anniversario della manifestazione, nata nel giugno 1946 con la Repubblica Italiana. La cerimonia si terrà mercoledì 24 giugno al Teatro Argentina di Roma, dove i Giornalisti Cinematografici festeggeranno i vincitori.

Questi riconoscimenti non sono premi alla carriera, ma omaggi a performance recenti che hanno visto gli attori protagonisti. Giancarlo Giannini riceve il Nastro per la sua sorprendente interpretazione di doppiaggio nel film di Giulio Base, Il Vangelo di Giuda.

Barbara Bouchet è premiata per Finale: Allegro di Emanuela Piovano, dove affronta con delicatezza il tema della vecchiaia e del fine vita, attraverso le riflessioni di una donna libera e fiera. Mariano Rigillo, con la Fondazione Claudio Nobis, è omaggiato per la sua preziosa performance in La salita – carisma e umanità, opera prima di Massimiliano Gallo, che celebra Eduardo.

Premi per sceneggiatura e serialità

Nell’ambito della scrittura, il Nastro d’Argento Siae per la sceneggiatura è stato assegnato a Giulia Calenda. Un riconoscimento per la serialità era stato precedentemente attribuito a Ilaria Macchia a Napoli. Queste scelte evidenziano l’attenzione dei Nastri d’Argento non solo agli interpreti, ma anche alla qualità della scrittura e allo sviluppo del cinema italiano.

L’ottantesimo anniversario e il prestigio storico

L’edizione 2026 si conferma un momento di particolare rilievo per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario e per il valore dei protagonisti e delle opere premiate. I Nastri d’Argento, tra i premi più antichi e autorevoli, si sono aggiornati includendo riconoscimenti per sceneggiatura e serialità, a testimonianza della vitalità dell’audiovisivo italiano.