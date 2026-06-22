Il percorso di crescita, la costruzione dell’identità personale, il rapporto tra genitori e figli, il bisogno di appartenenza, la memoria storica, l’inclusione, la salute mentale, la sostenibilità ambientale e il superamento delle disuguaglianze sociali: sono alcuni dei temi al centro della prossima edizione di Giffoni Film Festival 56, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno).

Il tema scelto per il 2026 è "Le cose impossibili", filo conduttore che attraversa idealmente tutta la selezione e l’impianto narrativo del festival.

Una selezione internazionale

Saranno 104 le opere in concorso, tra cui 42 lungometraggi e 62 cortometraggi, selezionati tra migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo. Una programmazione che conferma la vocazione internazionale del festival dedicato al cinema per ragazzi e giovani adulti.

I film per i più piccoli: scoperta e crescita

La sezione Elements +3 propone storie pensate per i più piccoli, incentrate su scoperta e prime esperienze emotive, come “Bug's story” di Natalia Malykhina Bratli e “The little train” di Angel Wang, dove i protagonisti imparano a riconoscere il proprio valore e a guardare il mondo con occhi nuovi.

Dall’infanzia all’adolescenza: le sezioni Elements e Generator

In Elements +6 spazio a narrazioni di crescita e consapevolezza, tra cui “Born in the jungle” di Edmunds Jansons e “Garuda: dare to dream” di Ronny Gani, che segna l’esordio alla regia del noto digital artist già coinvolto in produzioni hollywoodiane.

La sezione Elements +10 accompagna il pubblico verso la preadolescenza con titoli come “Barry & me” di Markus Welter e “Children of the resistance” di Christophe Barratier, che racconta la vita durante l’occupazione tedesca in Francia.

Per gli adolescenti, la sezione Generator +13 include opere come “The altar boys” di Piotr Domalewski, sulla ribellione di un gruppo di ragazzi contro le ingiustizie sociali, e “Trad” di Lance Daly, dedicato alla musica tradizionale irlandese come strumento di identità e trasmissione culturale.

Adolescenza, fragilità e conflitti sociali

La fascia Generator +15 affronta temi più complessi, come dinamiche familiari e appartenenza, con “A Family” di Mees Peijnenburg e “Nipster” di Sunniva Eir Tangvik Kveum, incentrato sui meccanismi di radicalizzazione giovanile.

In Generator +18 emergono invece storie forti e drammatiche come “3 Weeks after” di Miroslav Terzić, sul trauma dopo il suicidio di uno studente, e “Rosemead” di Eric Lin con Lucy Liu, che racconta il rapporto tra una madre malata e un figlio adolescente con tendenze violente.

Documentari e cortometraggi: uno sguardo sul presente

La sezione Gex Doc propone uno sguardo sulle nuove generazioni e sulle loro sfide, con titoli come “Adam's apple” di Amy K. Jenkins, sul percorso di un adolescente transgender, e “One in a million” di Itab Azzam e Jack MacInnes, dedicato alla storia di una giovane rifugiata siriana.

Anche i cortometraggi offrono una varietà di prospettive: tra questi “The Champion's Mural” di Massimiliano Pacifico, ambientato nella Napoli dei murales dedicati a Diego Armando Maradona, e “A Sparrow's song” di Tobias Eckerlin, che affronta il tema del lutto e della resilienza emotiva.

Un festival che racconta il mondo attraverso i giovani

Con una selezione ampia e internazionale, Giffoni Film Festival conferma la propria identità come spazio di confronto tra culture, linguaggi e generazioni, dove il cinema diventa strumento di crescita e interpretazione del presente.