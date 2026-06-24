La 56ª edizione del Giffoni Film Festival prenderà il via il 17 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, con la proiezione di "Sunny Dancer". La rassegna cinematografica si protrarrà fino al 25 luglio e vedrà la presenza del regista George Jaques e della protagonista Bella Ramsey nel giorno dell'inaugurazione. Il film d'apertura, atteso per la sua capacità di affrontare temi profondi con un tono fresco e contemporaneo, segna l'inizio di uno degli eventi più significativi dedicati al cinema per ragazzi.

"Sunny Dancer": il film d'apertura

Prodotto da Leone Film Group e distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution dal 2 settembre, "Sunny Dancer" si distingue per il suo tono ironico e irriverente. Affronta il tema della crescita personale e della resilienza con leggerezza ed energia. La trama narra la storia di Ivy, una diciassettenne determinata a superare etichette e discorsi motivazionali. Contro la sua volontà, Ivy viene mandata dai genitori a un camp estivo per ragazzi sopravvissuti al cancro. Ciò che sembrava una punizione si trasforma in un'esperienza cruciale: tra fughe notturne, primi amori, amicizie inaspettate e regole infrante, l'estate di Ivy le cambierà la vita.

George Jaques e Bella Ramsey al Giffoni

Il 17 luglio, giorno dell'inaugurazione, il festival accoglierà il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey. È un'interprete affermata, nota per i suoi ruoli in produzioni di successo come "The Last of Us" e "Game of Thrones". Ramsey è riconosciuta tra le attrici più versatili e di grande forza espressiva della sua generazione. La loro partecipazione alla serata inaugurale rappresenta un momento di rilievo per il festival.

Il Giffoni Film Festival: un appuntamento internazionale

Il Giffoni Film Festival si conferma come una delle principali manifestazioni cinematografiche dedicate ai giovani a livello internazionale. Con sede a Giffoni Valle Piana, accoglie ogni anno migliaia di giovani giurati da tutto il mondo, rendendoli parte attiva.

L'offerta include una selezione di film, incontri con autori e interpreti, e attività culturali. L'edizione 2026, in programma dal 17 al 25 luglio, ribadisce il ruolo cruciale del festival nel panorama cinematografico per ragazzi e giovani adulti, promuovendo cultura e scambio generazionale.