La docu-inchiesta di Massimo Giletti, intitolata "Mussolini - Le verità nascoste", andrà in onda lunedì 8 giugno alle 21.15 su Rai 3. Realizzata con Emanuela Imparato e Vito Foderà, la trasmissione mira a svelare i misteri irrisolti che ancora circondano la fine di Benito Mussolini. L'indagine prende avvio dal presunto carteggio tra Winston Churchill e il Duce, un tema storico controverso e ricco di ipotesi. Giletti annuncia nuove rivelazioni grazie al ritrovamento di documenti desecretati in Vaticano e nel Regno Unito, definiti "molto importanti" e capaci di "aprire nuovi scenari".

La domanda centrale che guida l'inchiesta è: "Il fascismo è finito ottant’anni fa, ma noi sappiamo tutta la verità sulla fine di Mussolini?".

Il mistero del carteggio Churchill-Mussolini

Il carteggio tra il leader britannico e il Duce rappresenta uno dei grandi enigmi della storia italiana del Novecento. Si ipotizza che questa corrispondenza contenesse informazioni potenzialmente imbarazzanti per entrambi gli Stati, ma non fu mai ritrovata. Lo speciale ripercorre le ipotesi che hanno alimentato il dibattito storiografico. I documenti desecretati, scoperti in Vaticano e in Inghilterra, potrebbero offrire nuove prospettive sugli ultimi giorni del regime fascista e le circostanze che portarono alla morte di Mussolini.

Il mitra scomparso e la pista albanese

Un aspetto sorprendente dell'inchiesta è il viaggio personale di Giletti in Albania, nel luogo dove sarebbe custodito il mitra che uccise Benito Mussolini. Secondo la ricostruzione proposta, l'arma fu fatta sparire dai comunisti italiani dopo il processo del 1957 sull'Oro di Dongo. Era oggetto di prova e, come scoperto da Giletti, venne trasportato in Albania "dentro una valigia diplomatica". Questo episodio aggiunge ulteriori dubbi sulle dinamiche della fine del Duce.

Le domande irrisolte e il dibattito storiografico

La trasmissione affronta interrogativi cruciali sul destino dei gerarchi fascisti. A Michele Santoro, ospite dello speciale, Giletti rivolge una domanda destinata a far discutere: "Perché non c’è stata una Norimberga italiana?

Perché si sono ammazzati immediatamente i gerarchi e Mussolini, con grande rapidità?". Contribuiscono al dibattito studiosi ed esperti, tra cui Gianni Oliva, Bruno Vespa e Roberto Festorazzi. Il medico legale Vittorio Fineschi dell’Università La Sapienza di Roma realizza un'autopsia virtuale basata su fotografie storiche, per determinare l'arma e l'ora dell'esecuzione.

Testimonianze familiari e nuove prospettive

Vengono presentate testimonianze significative. Edda Negri Mussolini, nipote del Duce, ricorda la nonna Rachele, che pregava sempre per Claretta Petacci, "perché era stata vicino all'uomo che amava". Carlo Alberto Biggini, nipote dell'omonimo ministro dell'Educazione della Repubblica Sociale Italiana, esplora ipotesi sul coinvolgimento del suo antenato nella misteriosa sparizione del carteggio.

La fine del Duce: Dongo e il "colonnello Valerio"

La docu-inchiesta ripercorre gli eventi del 27 aprile 1945 a Dongo, con la cattura di Benito Mussolini, Clara Petacci e i gerarchi fascisti da parte della 52ª Brigata Garibaldina. Viene proposta la testimonianza d'archivio di Walter Audisio, noto come "colonnello Valerio", che dichiarò di aver eseguito la condanna a morte "per ordine del Comando generale del Corpo volontari della libertà". Questi materiali offrono una visione più completa degli eventi.

"Mussolini - Le verità nascoste" si propone di riaccendere il dibattito su una pagina della storia italiana che continua a dividere, a ottant'anni dalla fine del fascismo. La trasmissione offre al pubblico elementi oggettivi e testimonianze di rilievo per comprendere meglio le circostanze della morte di Mussolini. Giletti, pur fiducioso sul suo futuro in Rai, ribadisce che la priorità è la ricerca delle "verità nascoste".