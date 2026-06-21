Il maestro Giovanni Allevi sarà il protagonista della serata del 20 giugno 2026 a Capri, dove riceverà il prestigioso Premio CapriStars. L'evento, giunto alla sua terza edizione, si terrà alle ore 21 nel suggestivo chiostro grande della Certosa di San Giacomo. L'iniziativa è promossa dal Comune di Capri, in sinergia con l'assessorato ai Grandi Eventi, guidato da Salvatore Ciuccio, e Massimo Turturro di 7EVENTS. Il riconoscimento mira a celebrare personalità che incarnano l'eccellenza italiana attraverso l'arte, la musica e un profondo impegno umano.

Allevi, riconosciuto come simbolo di sensibilità, resilienza e forza espressiva, non sarà solo il premiato della serata, ma si esibirà anche in un atteso concerto. Salvatore Ciuccio, assessore ai Grandi Eventi, ha sottolineato l'importanza della sua presenza: "Nell'ampio programma di eventi culturali e turistici di quest'anno, la presenza di un grande maestro della musica come Allevi era imprescindibile. È apprezzato per la sua bravura, il suo modo innovativo di interpretare la musica e, soprattutto, per la resilienza che continua a trasmettere al suo pubblico. Giovanni Allevi saprà regalare forti emozioni con le sue melodie di classica contemporanea, come lui stesso ama definirla, creando un'atmosfera magica".

CapriStars: cultura, inclusione e responsabilità sociale

Il Premio CapriStars è stato ideato per valorizzare l'eccellenza italiana, trasformando ogni appuntamento in un'occasione di incontro tra cultura, territorio e responsabilità sociale. L'edizione precedente, nel 2025, aveva visto protagonista il maestro Salvatore Accardo, contribuendo alla donazione di defibrillatori per la comunità caprese e al sostegno di Medici Senza Frontiere. Quest'anno, il progetto si evolve ulteriormente con un'iniziativa focalizzata sull'inclusione e l'accoglienza delle persone neurodivergenti, sviluppata in collaborazione con Link@ut, una realtà specializzata in percorsi formativi. L'obiettivo è coinvolgere strutture ricettive, operatori turistici e attività del territorio in un percorso concreto di sensibilizzazione e formazione, per fare di Capri un modello virtuoso di ospitalità inclusiva.

Giovanni Allevi: l'artista eclettico e il legame con Capri

Giovanni Allevi è ampiamente riconosciuto come uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano, celebre per la sua abilità nel fondere magistralmente elementi di musica classica e contemporanea. Nel corso della sua carriera, Allevi ha sempre enfatizzato il suo profondo legame con il territorio italiano e la sua incrollabile dedizione alla musica, anche nei periodi più complessi. Ha condiviso in passato le difficoltà affrontate in assenza di concerti, ribadendo quanto la musica sia per lui uno strumento essenziale di espressione e di resilienza personale. Il sindaco Paolo Falco ha sottolineato come questo evento sia un'opportunità per Capri di accogliere una delle figure più iconiche del panorama pianistico mondiale, evidenziando il valore dell'accoglienza e la straordinaria umanità che l'artista porta con sé.