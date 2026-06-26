Il Teatro dell’Opera di Roma rende omaggio a Carla Fracci nel novantesimo anniversario della sua nascita, portando in tournée a Parigi, dal 26 al 28 giugno 2026, una delle sue produzioni più iconiche: Giselle. La compagnia, sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, presenta al Palais des Congrès il celebre balletto romantico di Adolphe Adam, nella versione coreografica firmata dalla stessa Fracci, figura emblematica della danza italiana e internazionale.

Questa è la quarta tournée consecutiva a Parigi per il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. L'evento assume un significato ancora più profondo grazie al duplice anniversario: oltre ai novant’anni dalla nascita di Carla Fracci, si celebra il settantesimo del gemellaggio tra Roma e Parigi, una storica unione che ha rappresentato un passo fondamentale nella ricostruzione europea post-bellica e che oggi vede le due capitali protagoniste di numerosi eventi congiunti.

Eleonora Abbagnato ha evidenziato il valore simbolico di questa scelta: “In occasione dei 90 anni dalla nascita di Carla Fracci, portare la sua Giselle a Parigi assume un significato ancora più profondo. È il nostro modo di rendere omaggio a un’artista che ha fatto conoscere la danza italiana nel mondo e che continua a ispirare le nuove generazioni di interpreti. Questa produzione custodisce il suo pensiero artistico e la sua idea di Giselle: un patrimonio che il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma ha il privilegio e la responsabilità di mantenere vivo. Presentarlo proprio a Parigi, dove questo capolavoro è nato, è un’emozione particolare e un segno della vocazione internazionale della nostra compagnia”.

Il capolavoro romantico di Giselle

Giselle, il capolavoro del balletto romantico, narra la storia della giovane contadina innamorata di Albrecht, un nobile già fidanzato. Tradita, Giselle impazzisce e muore, trasformandosi in una Willi. Questo ruolo, reso immortale da Carla Fracci, è tra i più impegnativi e amati del repertorio classico. La versione presentata a Parigi reca la firma coreografica della stessa Fracci, che ha reinterpretato con sensibilità l’allestimento ottocentesco originale, creato da Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa e debuttato all’Opéra di Parigi il 28 giugno 1841.

Per la tournée, il Balletto dell’Opera di Roma schiera interpreti di spicco. Il 26 e 27 giugno, i ruoli principali saranno danzati da Sae Eun Park e Paul Marque, étoile dell’Opéra di Parigi.

Il 28 giugno, invece, i protagonisti saranno Marianna Suriano e Michele Satriano, primi ballerini della compagnia romana. I biglietti hanno un costo variabile tra 50 e 86 euro, rendendo l'evento accessibile al pubblico parigino.

L'eredità di Carla Fracci e il legame Roma-Parigi

Questo progetto riafferma il forte legame tra la danza italiana e il pubblico di Parigi, culla storica del balletto romantico. Carla Fracci, a cui è dedicata questa edizione, fu un’interprete acclamata di Giselle, un ruolo che portò sui palcoscenici mondiali, rendendolo emblema del romanticismo coreutico. La sua versione coreografica è un’eredità artistica che il Teatro dell’Opera di Roma continua a custodire e valorizzare, anche grazie alla direzione di Eleonora Abbagnato.

La collaborazione tra Roma e Parigi ha radici profonde, risalenti al secondo dopoguerra, quando il loro gemellaggio simboleggiò il dialogo e l’apertura culturale nell’Europa in ricostruzione. Questa tradizione si rinnova oggi con scambi e progetti come la tournée del Balletto dell’Opera di Roma, che porta una delle sue produzioni di punta sulle scene internazionali, consolidando la vocazione globale della compagnia e la perpetua rilevanza del patrimonio artistico di Carla Fracci.