Giugno 2026 si preannuncia come un mese di significativa ripresa per il turismo italiano, con previsioni che indicano un incremento sia delle presenze di turisti italiani che di quelle straniere. Le stime, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, anticipano oltre 27,2 milioni di presenze di visitatori nazionali nella Penisola. Questo dato rappresenta un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2025 e sottolinea la centralità della domanda interna nell'avvio della stagione estiva, tradizionalmente coincidente con la fine dell'anno scolastico.

Gli arrivi domestici nelle strutture ricettive – che includono alberghi, esercizi extralberghieri e alloggi destinati agli affitti brevi – sono stimati in quasi 8 milioni, segnando una crescita dello 0,6% rispetto all'anno precedente. È proprio la domanda italiana a mostrare la dinamica più positiva, sostenendo con forza l'inizio delle vacanze estive e consolidando il ruolo del turismo interno come motore primario del settore.

Il Flusso del Turismo Internazionale e i Dati Complessivi

Accanto alla robusta componente nazionale, le previsioni per il mese di giugno indicano che i turisti stranieri genereranno circa 39,8 milioni di presenze, con un lieve incremento dello 0,2%. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali nelle strutture ricettive, questi sono previsti a poco più di 11 milioni, registrando un calo dello 0,2% rispetto all'anno precedente.

L’analisi conferma che, nonostante questa leggera flessione negli arrivi, la presenza di visitatori dall'estero si mantiene comunque significativa e fondamentale per il comparto.

Complessivamente, il movimento turistico nazionale e internazionale per il mese di giugno 2026 dovrebbe raggiungere oltre 19 milioni di arrivi e circa 67,1 milioni di presenze totali. Tali valori segnano rispettivamente un incremento dello 0,2% per gli arrivi e dello 0,5% per le presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. La domanda turistica straniera continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, attestandosi al 59,3% del totale, mentre quella italiana si posizionerà al 40,7%.

Le Strutture Ricettive e l'Impatto sull'Economia Turistica

L’inizio della stagione estiva coincide con un periodo di massima attività per l'intero sistema delle strutture ricettive italiane. Hotel, bed & breakfast, case vacanza e altre forme di ospitalità regolamentata sono coinvolte in prima linea nella gestione e nell'accoglienza sia della crescente domanda interna sia del costante flusso di turisti dall’estero. Questi movimenti numerici rilevanti costituiscono un indicatore essenziale non solo per l’economia turistica nazionale, ma anche per i processi di pianificazione e sviluppo a livello regionale e locale.

Il mercato turistico italiano, forte della sua varietà territoriale e delle molteplici offerte, conferma la sua intrinseca capacità di attrarre un vasto pubblico, sia nazionale che internazionale.

Le previsioni per giugno rappresentano un segnale incoraggiante per tutti gli operatori e le amministrazioni del settore: la domanda interna rafforza in modo significativo la stagione, mentre la presenza consolidata di turisti stranieri garantisce continuità e stabilità al comparto, nonostante le lievi variazioni nei flussi di arrivo. Nel complesso, la fotografia offerta da Assoturismo e Centro Studi Turistici evidenzia come il turismo rimanga uno dei settori trainanti della Penisola, assumendo un ruolo centrale anche nell’elaborazione delle future strategie di sviluppo.