Il Museo archeologico nazionale di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, ha riaperto al pubblico il 23 giugno 2026, completamente rinnovato. L'inaugurazione, presieduta dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha visto il ministro definire Sarsina un “crocevia della storia” e “epicentro di un grande racconto della nostra storia nazionale, dal mondo antico a oggi”. Giuli ha sottolineato come la città non possa più essere considerata una periferia, ma un fulcro della cultura italiana.

La giornata del ministro Giuli ha incluso un itinerario che ha toccato diversi siti di interesse nella provincia.

Tra le tappe, la Villa di Teodorico a Galaeata, il Castello di Cusercoli a Civitella di Romagna, Predappio e Dovadola, con una chiusura presso il Comune di Forlì. L'obiettivo della visita, come specificato da Giuli, era evidenziare “quanto la Romagna [...] riesce a offrire dal punto di vista culturale, delle evidenze archeologiche del patrimonio che noi tuteliamo e valorizziamo”. Il ministro ha rimarcato l'importanza della collaborazione tra musei, istituzioni e amministrazioni locali per garantire che il patrimonio storico sia attivo e accessibile alla comunità.

La scoperta del tempio della Triade Capitolina

Un elemento cruciale per la valorizzazione di Sarsina è stata la recente scoperta del tempio della Triade Capitolina, indicata dal ministro come la principale motivazione della sua visita.

La Sovrintendenza ha prontamente avviato un progetto di tutela e valorizzazione, dimostrando, secondo Giuli, le “grandi capacità della Romagna di valorizzare se stessa agli occhi dei cittadini di tutto il mondo”. La riapertura del Museo archeologico pone questi ritrovamenti al centro dell'attenzione, attrattiva per il turismo archeologico nazionale e internazionale. Il ministro ha inoltre ribadito il ruolo del Ministero nel “monitorare, mappare e mettere in rete tutte le grandi eccellenze culturali del patrimonio di questo quadrante strategico della cultura italiana”, promuovendo una visione sistemica.

Tappe nel Cesenate e impegno governativo

Il programma del ministro Giuli ha previsto anche significative tappe nel Cesenate.

Come annunciato dalla parlamentare Alice Buonguerrieri, prima di Sarsina, il ministro ha visitato l'Abbazia del Monte e la Basilica di Cesena, luoghi di notevole rilievo storico, religioso e artistico. È stata inclusa anche una visita a Palazzo Ghini, nel centro storico di Cesena, per fare il punto sui lavori di ristrutturazione in corso, sostenuti anche da risorse governative. L'onorevole Buonguerrieri ha commentato che la presenza del ministro Giuli “conferma la grande attenzione del Governo Meloni per i territori e per il loro patrimonio culturale”, evidenziando l'impegno per la tutela e gli investimenti sui beni archeologici e culturali della regione.

L'inaugurazione del Museo archeologico nazionale di Sarsina si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione che coinvolge l'intero territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Il rinnovamento delle sale espositive e l'allestimento dedicato ai reperti più significativi, in particolare quelli legati al tempio recentemente scoperto, promettono di rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per la conoscenza storica e archeologica della Romagna. L'apertura rappresenta un segnale positivo per il potenziamento dell'offerta culturale e turistica locale, con ricadute dirette sulle comunità e sulle istituzioni coinvolte.