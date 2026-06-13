Nel volume “Gli occhi innocenti della guerra”, pubblicato da Robin Edizioni nella collana Robin&Sons, Lucia Piazza ha raccolto le testimonianze e i ricordi di donne e uomini che, nati tra il 1930 e il 1938, hanno vissuto l'infanzia durante la Seconda guerra mondiale. L'opera si configura come un prezioso strumento per custodire la memoria diretta di una generazione le cui voci rischiano di perdersi con il passare degli anni, offrendo una prospettiva unica sul conflitto.

Piazza, nata a Torino nel 1937 e lei stessa bambina durante il conflitto, ha dato spazio a storie di privazioni, paura, sfollamenti, sirene antiaeree, rifugi improvvisati e bombardamenti.

Attraverso interviste e racconti diretti, il libro restituisce non solo la sofferenza delle condizioni di vita, ma anche la straordinaria capacità di adattamento dei bambini. Emergono così episodi di condivisione di piccoli pasti, il gioco tra le macerie e l'importanza dei legami familiari e dell'amicizia. I ricordi raccolti non seguono una narrazione lineare di eventi bellici, ma si focalizzano su momenti semplici e significativi che mostrano come, anche tra le difficoltà maggiori, la scoperta e la normalità potessero trovare spazio. Il volume mette in luce i “piccoli protagonisti di una storia assurda, mai raccontata e quasi scomparsa”.

La quotidianità dell'infanzia in tempo di guerra

L'opera documenta episodi di sofferenza, ma evidenzia soprattutto la resilienza di bambini che hanno saputo trasformare l'emergenza in parte della loro quotidianità, filtrando con lo sguardo infantile una realtà fatta di pericolo e privazione.

Le sirene antiaeree, i rifugi improvvisati, la fame, i soldati nelle strade e i bombardamenti sono diventati parte di un'infanzia vissuta in condizioni eccezionali, plasmando un'intera generazione.

Tra le pagine del libro si trovano episodi toccanti come il cibo condiviso nonostante la scarsità, i giochi tra le macerie e la capacità degli animali di percepire l'avvicinarsi dei bombardamenti. La paura coesisteva con il desiderio di giocare, il pericolo con la curiosità, la tragedia con la possibilità di stupirsi e inventare avventure. Come sottolineato dalle testimonianze dirette, “la paura convive con il gioco, il pericolo con la curiosità, la tragedia con la capacità di stupirsi”, rivelando la forza interiore di questi giovani protagonisti.

Il valore della testimonianza e la funzione della memoria

Il libro si distingue per l'approccio non retorico e una narrazione aderente alla memoria orale, lasciando ampio spazio alle voci dei testimoni e restituendo il clima umano di quegli anni piuttosto che le mere tappe militari del conflitto. Lucia Piazza crea così una memoria collettiva che aiuta a comprendere le profonde conseguenze del conflitto sulla vita dei più piccoli e il patrimonio di esperienze che essi rappresentano.

In un momento storico in cui l'esperienza della guerra torna di attualità nelle cronache mondiali, il volume sottolinea l'importanza di preservare la memoria dei bambini sopravvissuti come strumento di comprensione e riflessione per le nuove generazioni.

Conservare queste testimonianze significa offrire uno strumento per comprendere il costo umano di ogni guerra e il valore della pace, ribadendo che dietro ogni tragedia collettiva esistono famiglie, affetti e soprattutto l'infanzia, capace di resilienza e adattamento sorprendenti. A oltre ottant'anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, “queste testimonianze rappresentano un patrimonio prezioso”, destinato a scomparire se non raccolto e valorizzato dal lavoro di autori come Lucia Piazza.