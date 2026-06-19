Gli Diversity Media Awards, riconosciuti come gli ‘Oscar dell’inclusione’ e promossi dalla Fondazione Diversity, arrivano per la prima volta a Roma con l’undicesima edizione, in programma a settembre 2026. La serata-evento, che si avvale della direzione artistica di Ivan Cotroneo, si terrà nella Capitale grazie al patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Questa scelta rappresenta una novità significativa per la storia della manifestazione, evidenziandone il ruolo come catalizzatore di innovazione sociale e culturale.

Francesca Vecchioni, Presidente di Fondazione Diversity, ha sottolineato l’enorme responsabilità dei media: “Ogni storia raccontata agisce sull’immaginario collettivo, determina o elimina pregiudizi e ricade sulla vita delle persone. Roma è il luogo in cui si definiscono le priorità, in cui le scelte diventano segnali per tutto il Paese. Portare i Diversity Media Awards nella capitale significa mostrare come inclusione, equità e accessibilità siano, oggi più che mai, leve prioritarie di innovazione e benessere per l’intera società”. La manifestazione premia personalità e contenuti mediali che, nell’anno precedente, si sono distinti per una rappresentazione corretta e inclusiva della diversità, coprendo aree quali genere, etnia, disabilità, età, identità LGBTQ+ e aspetto fisico.

Il monitoraggio della rappresentazione nei media italiani

Le nomination per i Diversity Media Awards derivano dalla ricerca annuale Diversity Media Report 2026, uno studio che monitora lo stato della rappresentazione nei media italiani. L’analisi include sia prodotti di informazione, come i telegiornali, sia contenuti di intrattenimento, quali cinema, televisione, radio, podcast e il settore digitale. Il report ha evidenziato un calo nella qualità della rappresentazione nei media italiani nel 2025. I notiziari televisivi, in particolare, contribuiscono a rafforzare stereotipi legati a genere, etnia ed età, mentre le tematiche di disabilità, identità LGBTQ+ e aspetto fisico risultano sempre più invisibili.

Tra i 140 prodotti d’intrattenimento esaminati, solo il 28% è stato considerato realmente valido per la qualità del racconto della diversità. Al contrario, podcast, programmi Kids and Teen e il mondo digitale emergono come gli spazi più innovativi e inclusivi, distinguendosi da televisione mainstream e cinema che tendono a privilegiare approcci più stereotipati e superficiali.

Nonostante una maggiore cautela da parte dell’industria audiovisiva, il pubblico dimostra una crescente maturità e consapevolezza, premiando narrazioni intersezionali e complesse che riflettono una società più autentica e plurale.

La Fondazione Diversity e l'impegno per l'inclusione

I Diversity Media Awards sono assegnati in 14 categorie, con votazioni aperte al pubblico.

L’edizione 2026 segna l’arrivo a Roma di un evento che ha le sue radici in un’associazione no profit nata nel 2013, divenuta poi Fondazione Diversity nel 2022. La Fondazione si dedica attivamente alla diffusione della cultura dell’inclusione, promuovendo una visione del mondo che considera la molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per le persone. Le sue attività principali includono comunicazione, ricerca, monitoraggio, formazione e advocacy, svolte in collaborazione con un’ampia rete di partner, tra cui università, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, aziende e organizzazioni non governative, sia a livello nazionale che internazionale.

I Diversity Media Awards rappresentano un momento cruciale per dare visibilità a chi, nel panorama mediatico, si impegna a restituire un’immagine autentica e pluralista del Paese, premiando le “storie che ci rappresentano davvero”.