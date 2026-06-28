Andrea Bocelli ha incantato oltre cinquemila spettatori in Piazza San Marco a Venezia la sera del 27 giugno 2026, inaugurando la tappa italiana del suo tour mondiale. L’evento celebrava i trent’anni dall’uscita di "Romanza", l’album italiano più venduto di sempre con oltre venti milioni di copie nel mondo. Il concerto, sold out, si è svolto nella suggestiva cornice della piazza all’aperto, tra Basilica e Procuratie illuminate, creando un’atmosfera straordinaria in un luogo simbolo del patrimonio veneto.

Accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini, Bocelli si è esibito con ospiti di rilievo tra cui Mariam Battistelli, Roberto De Candia, Rusanda Panfili e Andrea Lykke.

La scaletta ha spaziato dal repertorio lirico alle sue canzoni più celebri, con bis emozionanti come “Notte a Venezia”, “Con te partirò” e “Nessun dorma”. La serata ha sottolineato ancora una volta il legame tra Bocelli e il pubblico italiano e internazionale, celebrando la forza comunicativa e trasversale della musica. Al termine è stata annunciata la pubblicazione a settembre 2026 di "Romanza 30th", una nuova edizione celebrativa dell’album storico.

Il Tour Mondiale di Romanza

La tappa in Piazza San Marco rappresenta per Bocelli uno degli appuntamenti più iconici del tour mondiale dei trent’anni di "Romanza", che nel 2026 lo porterà in alcune delle sedi concertistiche più prestigiose. Il calendario della tournée prevede esibizioni in città simbolo della musica mondiale come New York (Madison Square Garden per due date), Los Angeles (Hollywood Bowl), Denver (Red Rocks Amphitheatre), Montreal (Bell Centre) e Boston (TD Garden).

Sono previste anche tappe internazionali a Vienna, in Polonia e in Messico. Il tour nordamericano, annunciato a fine gennaio 2026, si sviluppa nei mesi di settembre e dicembre, a testimonianza del rilievo globale raggiunto dalla musica di Bocelli e dall’album "Romanza" dal suo originale esordio negli anni Novanta.

L’evento veneziano si inserisce così in un progetto celebrativo di respiro internazionale, aperto proprio in Italia e in una delle piazze più celebri al mondo, rafforzando la connessione tra il successo planetario di Bocelli e le sue radici culturali nazionali. L’album "Romanza", pubblicato originariamente nel 1997, ha rappresentato una svolta nella carriera dell’artista grazie a brani divenuti iconici come "Con te partirò", rilanciati durante ogni tappa del tour celebrativo.

Piazza San Marco e la Dimensione Culturale

La scelta di Piazza San Marco come cornice per la prima grande data italiana aggiunge significato al progetto di Bocelli. La piazza, cuore monumentale di Venezia, è riconosciuta come una delle location più suggestive al mondo sia per eventi artistici che istituzionali, accogliendo in questa occasione un pubblico eterogeneo proveniente da diverse regioni e dall’estero. Gli oltre cinquemila spettatori hanno potuto immergersi in uno scenario architettonico unico, assistendo a una delle rare performance musicali organizzate all’aperto in un luogo dalla profonda valenza storico-artistica. L’evento del 27 giugno si inserisce nel solco delle iniziative che da anni rendono Piazza San Marco un centro pulsante dell’offerta culturale veneziana e italiana.

Con la prossima uscita dell’edizione "Romanza 30th", Andrea Bocelli rinnova così il dialogo tra la grande tradizione musicale italiana e il pubblico internazionale, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio culturale di Venezia e il ruolo delle sue istituzioni nella promozione di spettacoli di rilievo. Il successo della serata conferma la capacità di unire artisti, istituzioni e spettatori nella celebrazione di una carriera straordinaria che ha segnato la storia della musica degli ultimi tre decenni.