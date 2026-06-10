Il celebre artista americano Gregory Porter si esibirà in concerto alla Reggia di Venaria, uno dei maggiori poli culturali piemontesi, domenica 26 luglio 2026. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione musicale della Reggia, che ospita ogni anno interpreti internazionali tra le sue suggestive architetture e i suoi giardini storici. Porter, noto per la sua voce profonda e la capacità di fondere jazz e soul, porterà nella residenza sabauda un repertorio di fama mondiale.

Il concerto, inserito nel cartellone degli eventi musicali estivi della Venaria Reale, si svolgerà all’aperto, offrendo al pubblico una serata di musica sotto le stelle.

L’evento si inserisce in un fitto programma che vede la Reggia protagonista della vita culturale regionale e nazionale. Accanto all’esibizione di Porter, la programmazione musicale della Venaria include nel 2026 altri appuntamenti di rilievo: La Milanesiana il 3 giugno, il Festival Colline in Musica il 26 giugno, il Late Spring Music Festival dal 30 maggio al 2 giugno e La Repubblica della Musica il 2 giugno, a conferma dell’impegno della residenza come punto di incontro per generi e pubblici.

La Reggia di Venaria: un polo culturale d'eccellenza

La scelta della Reggia di Venaria per il concerto di Gregory Porter non è casuale: la struttura, dal 1997 patrimonio mondiale dell’UNESCO, è oggi tra i monumenti più visitati d’Italia.

Situata a pochi chilometri da Torino, la Reggia si distingue per il vasto complesso di edifici barocchi, gli spazi espositivi e i giardini restaurati su una superficie di circa 950.000 metri quadrati. Oltre a mostre d’arte e itinerari storici, dal 2007 la Reggia è sede di una programmazione musicale articolata, che include festival, concerti ed eventi, spaziando dalla musica classica al pop, dal jazz alle tradizioni folkloristiche.

I concerti in programma per l’estate 2026 testimoniano una crescente attenzione all’incontro fra arti visive, patrimonio architettonico e linguaggi musicali, in una cornice capace di accogliere migliaia di spettatori mantenendo la sua forte identità storica. Grazie a proposte innovative come le playlist dedicate su Spotify, ispirate ai luoghi e agli eventi, la dimensione musicale si integra con l’offerta culturale della Venaria.

Storia e trasformazioni della residenza sabauda

La Reggia di Venaria, voluta dal duca Carlo Emanuele II di Savoia nella seconda metà del Seicento come dimora di caccia e di rappresentanza dinastica, ha conosciuto nei secoli profonde trasformazioni: dagli ampliamenti settecenteschi alla trasformazione in caserma militare nel XIX secolo, fino ai grandi restauri iniziati negli anni Novanta per restituirla al pubblico. Attualmente il complesso museale comprende 80.000 metri quadrati di edifici restaurati e oltre 60 ettari di giardini storici, con oltre 600.000 visitatori annui.

L’appuntamento con Gregory Porter conferma la capacità della Reggia di essere non solo museo e spazio espositivo ma anche laboratorio di esperienze culturali. Concerti come quello del 26 luglio arricchiscono il dialogo tra arte, storia e pubblico, rendendo la Venaria un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale.