Il centro storico di Assisi si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto grazie a "Un Fiat...Dialoghi di Luce", il nuovo progetto espositivo di Helidon Xhixha. La mostra, curata da Francesco Gallo Mazzeo e promossa dal Comune di Assisi, è stata ideata specificamente per la città umbra in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’esposizione presenta sei sculture monumentali in acciaio inox lucidato a specchio, installate in luoghi iconici del centro storico.

Visitabile dal 24 giugno al 31 agosto 2026, l’esposizione include opere alte tra i due e i tre metri, dedicate agli elementi naturali.

Tra queste figurano "Big Data" alla Rocca Maggiore, "Briccola d’Acciaio" in Piazza del Comune, "Nebula" in Piazza San Rufino, "Resurrezione di Luce" in Piazza San Pietro e "Tramonto" in Piazza Santa Chiara. Una scultura inedita, "Tau", alta 3,2 metri, è stata creata per l’occasione e collocata nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. Quest’opera reinterpreta il simbolo del santo attraverso un linguaggio contemporaneo di luce e riflessione, e resterà in città come dono permanente dell’artista, arricchendo il patrimonio pubblico e simboleggiando il dialogo tra arte moderna e spiritualità francescana.

Un itinerario artistico tra spiritualità e architettura

Il progetto "Un Fiat...Dialoghi di Luce" si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, proponendo un dialogo tra arte contemporanea e architettura storica.

Il curatore Francesco Gallo Mazzeo ha concepito un percorso immersivo dove le opere di Xhixha interagiscono con il paesaggio urbano e i valori spirituali di Assisi. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza che stimoli la contemplazione e la partecipazione attraverso luce, riflesso e materia. L’inaugurazione si terrà il 24 giugno alle ore 18:00 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, con la partecipazione del sindaco Valter Stoppini, dell’assessore al turismo Fabrizio Leggio, dell’artista Helidon Xhixha, del curatore Mazzeo e di fra Peter Hrdy del Sacro convento. La scelta delle location valorizza i punti simbolici del centro storico, trasformando piazze e luoghi di incontro in spazi per la fruizione artistica contemporanea, in armonia con l’architettura medievale della città.

Helidon Xhixha: luce, materia e riflesso nella scultura contemporanea

Helidon Xhixha è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti della scultura contemporanea internazionale. La sua ricerca artistica si concentra sull’acciaio lucidato a specchio, creando grandi installazioni pubbliche che esplorano la relazione tra materia, luce e ambiente. La mostra di Assisi riflette pienamente la sua poetica, utilizzando la riflessione e la deformazione delle superfici per instaurare un dialogo tra le opere, il contesto urbano e il pubblico, stimolando nuove prospettive interpretative. Le sculture, tutte in acciaio inox, sono concepite per catturare e riflettere la luce naturale, creando effetti mutevoli durante il giorno.

L’opera "Tau", in particolare, è un simbolo della sintesi tra spiritualità francescana e innovazione artistica, destinata a rinnovare il dialogo tra passato e presente e ad arricchire il patrimonio culturale di Assisi. L’intera esposizione consolida il ruolo di Assisi come crocevia tra arte antica e contemporanea, offrendo nuovi e suggestivi itinerari culturali a residenti e visitatori.