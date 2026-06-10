Il 72° Taormina Film Festival ha inaugurato con l'anteprima assoluta del primo episodio della terza stagione di House of the Dragon. La proiezione, nel Teatro Antico di Taormina, ha presentato l'episodio "Battle of the Gullet". La nuova stagione sarà disponibile in Italia su HBO Max dal 22 giugno.

L'episodio d'apertura include una battaglia navale tra la flotta Velaryon, le forze della Triarchia e draghi. Ryan Condal, showrunner, l'ha definita "una delle più ambiziose mai realizzate per la televisione", affermando che "la stagione parte a sessanta miglia all’ora" e paragonando l'episodio alla Battaglia dei Bastardi di Game of Thrones.

La première è stata esaltata dalla magia del luogo.

Il cast di House of the Dragon a Taormina

All'evento inaugurale hanno partecipato Steve Toussaint, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell. L'atmosfera unica del Teatro Greco ha reso la serata speciale. Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha sottolineato la rarità di una première davanti a un pubblico così vasto.

Steve Toussaint ha attribuito il successo di House of the Dragon all'esplorazione dei legami familiari e umani. Phoebe Campbell ha aggiunto che la serie amplifica le emozioni quotidiane, rendendo tutto più coinvolgente e spettacolare, evidenziando anche l'attrattiva del cast.

Il Teatro Antico e il prestigio del festival

Il Taormina Film Festival è un evento cinematografico prestigioso, noto per le sue anteprime internazionali. Il Teatro Antico, sede della serata, è un monumento archeologico e storico siciliano. Costruito nel III secolo a.C., vanta capienza e posizione panoramica, ideale per grandi eventi. La settantaduesima edizione conferma il suo ruolo di vetrina per produzioni globali.

La manifestazione rafforza l'integrazione tra cinema, cultura e territorio. L'apertura con House of the Dragon sottolinea l'internazionalità dell'evento e la sua capacità di attrarre produzioni mondiali. La scelta del Teatro Antico esalta la fusione tra innovazione audiovisiva e tradizione culturale del festival.