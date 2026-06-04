Michele Mari, con il suo romanzo 'I convitati di pietra' edito da Einaudi, ha conquistato il primo posto nelle preferenze espresse dai Presidi Letterari della Società Dante Alighieri per il Premio Strega 2026, ottenendo 170 voti. Questa votazione è un passaggio cruciale nelle selezioni che definiranno la cinquina finalista e, successivamente, il voto conclusivo dell'8 luglio 2026, appuntamento centrale del più importante premio letterario italiano.

Al secondo posto si è classificato Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), raccogliendo 132 preferenze.

Segue in terza posizione Nadeesha Uyangoda con 'Acqua sporca' (Einaudi), scelta da 125 votanti. A questa fase hanno partecipato 404 tra lettrici e lettori, provenienti da 43 Presidi Letterari della Società Dante Alighieri dislocati globalmente. Questo meccanismo di voto collettivo, attivo dal 2009, riveste un ruolo significativo nel percorso del Premio Strega, consolidando la Dante Alighieri come attore culturale nella promozione della letteratura italiana contemporanea.

Il contributo della Società Dante Alighieri al Premio Strega

I Presidi Letterari della Dante Alighieri fungono da importanti punti d'incontro culturali internazionali, dedicati alla promozione della lettura e della letteratura italiana.

Dal 2009, le preferenze dei lettori di questi presidi sono determinanti per la selezione dei finalisti e del vincitore del Premio Strega. L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di 404 individui e il coinvolgimento di 43 sedi, evidenziando come il voto della Dante offra un ampio panorama di opinioni, accrescendo la rappresentatività del premio. La votazione è collettiva: ogni Presidio presenta una terna di titoli, favorendo trasparenza e inclusività nella formazione della cinquina e nella scelta definitiva del vincitore.

Michele Mari: l'opera favorita e la vitalità editoriale

'I convitati di pietra' di Michele Mari si conferma il libro favorito tra i votanti della Dante Alighieri, a riprova dell'attenzione di critica e lettori verso la sua ultima fatica.

L'autore è riconosciuto come una delle voci più originali del panorama letterario italiano contemporaneo, punto di riferimento nel romanzo e nella narrativa. La presenza di opere come 'Lo sbilico' di Pierantozzi e 'Acqua sporca' di Uyangoda evidenzia la vitalità della scena editoriale, sottolineando il ruolo di Einaudi nel supportare gli autori finalisti. Il Premio Strega, istituito nel 1947, è universalmente considerato il massimo riconoscimento per la narrativa italiana: ogni edizione attira un'ampia partecipazione di pubblico e istituzioni, ribadendo il suo valore nella promozione e scoperta di nuovi talenti letterari.