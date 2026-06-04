Il Polo del '900 di Torino ha inaugurato il 4 giugno una nuova edizione de 'I duellanti', originale competizione letteraria dove grandi lettori e lettrici si sfidano. Ideata da Edoardo Barbieri in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, l'iniziativa coinvolge otto partecipanti (quattro uomini e quattro donne) che difendono pubblicamente i loro romanzi classici preferiti. L'evento, nella sala '900 del complesso Capolavori dell'ex-Ghetto, è condotto dal giornalista de la Repubblica Lucio Luca.

La gara inizia con un sorteggio per la scelta del libro.

I duelli letterari vedono i partecipanti esporre le proprie argomentazioni davanti a giuria e pubblico. Il format è innovativo: le opere proposte sono grandi classici, e ogni duellante offre una "difesa" letteraria personale, animando un dibattito culturale. La passione per la lettura diventa occasione di dialogo, con il romanzo vero protagonista, secondo Barbieri.

Un format che coinvolge pubblico e cultura cittadina

L'evento, coinvolgendo pubblico e giuria, valorizza il patrimonio letterario e il ruolo della lettura. Il Polo del '900 si conferma centro culturale promotore di iniziative librarie. 'I duellanti', già apprezzato lo scorso anno, torna ampliato in numeri e visibilità, per coinvolgere la comunità di lettori.

Gli spazi del complesso Capolavori sono ideali per unire dibattito culturale e incontro intergenerazionale.

Oltre alla gara, il programma include momenti di riflessione sul valore della letteratura contemporanea e classica. La partecipazione gratuita e una giuria qualificata arricchiscono l'esperienza, evidenziando la centralità della lettura quale strumento di dialogo intergenerazionale e veicolo di conoscenza.

Il Polo del '900 e la sua missione culturale

Il Polo del '900 è un riferimento culturale per Torino e il Piemonte. Fondato nel 2016, riunisce ventidue enti e associazioni per la promozione storica, letteraria e sociale. Situato nei Quartieri Militari Juvarriani, offre spazi per conferenze, laboratori, mostre e iniziative tematiche.

La sua missione è favorire l'incontro tra memoria, cultura e cittadinanza.

Negli ultimi anni, il Polo ha attratto migliaia di visitatori, consolidandosi come riferimento per il dibattito su letteratura, storia e cittadinanza attiva. Eventi come 'I duellanti' rafforzano la lettura quale catalizzatore sociale e culturale, promuovendo il dialogo cittadino e arricchendo l'identità di Torino quale città di libri e cultura condivisa.