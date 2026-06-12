I Muse, la celebre band britannica, tornano in Italia con due attesissimi concerti in programma il 20 e 21 novembre 2026. Dopo un periodo di assenza dai palchi italiani, il gruppo guidato da Matthew Bellamy ha scelto il Forum di Assago, nell’area metropolitana di Milano, come location per queste nuove date. L'annuncio, diffuso il 12 giugno, ha subito generato grande entusiasmo tra i fan, che attendevano da tempo l'occasione di rivedere la band dal vivo.

Questi due appuntamenti si inseriscono nel nuovo tour europeo dei Muse, che vedrà la band esibirsi nelle maggiori capitali e città del continente.

I biglietti per le date di Milano saranno disponibili a partire dal 14 giugno, offrendo l'opportunità di partecipare a quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi dell'autunno 2026 in Italia. Il ritorno dei Muse al Forum di Assago conferma il loro legame con una delle arene più prestigiose del Paese, palcoscenico di numerosi artisti di fama internazionale e nazionale. "Abbiamo sempre avuto un rapporto speciale con il pubblico italiano, e tornare a Milano è per noi un piacere immenso", ha affermato Bellamy, sottolineando l'importanza di questo incontro con i fan.

Il Forum di Assago, epicentro della musica live

Il Forum di Assago, noto anche come Mediolanum Forum, si conferma uno dei principali palazzetti italiani per gli eventi dal vivo.

Inaugurato nel 1990 ad Assago, alle porte di Milano, può accogliere fino a 12.700 spettatori per i concerti, affermandosi come punto di riferimento per il pubblico del Nord Italia. Nel corso degli anni, ha ospitato le esibizioni di numerosi grandi artisti internazionali. La struttura offre ampie aree di servizio, è facilmente raggiungibile da Milano tramite la linea metropolitana M2 e mette a disposizione del pubblico una vasta gamma di servizi, tra cui zone ristoro e spazi per eventi collaterali.

Il forte legame dei Muse con il pubblico italiano

I Muse hanno una lunga e consolidata storia di successi in Italia, un paese che si è sempre dimostrato particolarmente accogliente nei confronti della band britannica.

Matthew Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme hanno frequentemente scelto l'Italia come tappa dei loro tour, registrando un notevole afflusso di spettatori e ottenendo ampi consensi dalla critica. In particolare, Milano ha ospitato più volte gli eventi del gruppo, incluse le memorabili esibizioni allo Stadio San Siro. Il prossimo ritorno al Forum di Assago ribadisce il profondo legame tra i Muse e il pubblico lombardo, offrendo due nuove imperdibili opportunità per ascoltare dal vivo brani iconici come "Starlight", "Uprising" e "Hysteria".

Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'organizzazione degli eventi o su eventuali ospiti speciali. L'attenzione rimane dunque concentrata sull'imminente apertura delle vendite dei biglietti e sull'attesa dei fan per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più significativi della stagione autunnale italiana.